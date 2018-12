“En el Ecuador hay problemas estructurales”

¿y el factor social? En los sectores sociales se ha dejado de atender con los subsidios que son subvenciones permanentes a los sectores vulnerables, y sobre eso hay que tener una evaluación muy somera a ver si en verdad se disminuyó el subsidio o no.

El tema de la austeridad también fue anunciado por los voceros del gobierno para reducir el gasto. Recordemos que el 37% del presupuesto del Estado es gasto en personal, por lo tanto son costos fijos y ¿cómo hacer que estos costos fijos que hay que pagarlo mes a mes sean reducidos, aunque no son perdonados?.

¿Hay que endeudarse más? Lo que se ha tratado de hacer es nivelar este déficit. Los ingresos son inferiores a los egresos, se supone que la brecha fiscal está por sobre los 26 mil millones de dólares, por lo tanto hay que hacer lo que los técnicos y los expertos históricamente han propuesto. O disminuir el gasto o incrementar los ingresos y si eso no es posible, endeudarse más.

Ibarra. Definitivamente, no para el mal comportamiento de ciertos ‘ciudadanos’ que no respetan los bienes públicos, pese a que ello representa un costo que lo asumen los propios ibarreños. Parecería que hay gente dedicada a querer causar daño a la imagen municipal, principalmente, pero equivocadamente no se dan cuenta que la imagen que se daña es la de la ciudad, considerada como un referente del turismo a nivel de la región norte del país.

Lo que vemos en la presente gráfica solo es un ejemplo de lo que en forma reiterada ocurre en Ibarra. Hay que tomar medidas.