En el Centro de Rehabilitación Social de Ibarra anuncian reestructuración total

Ibarra. Ricardo Camacho, subsecretario de Rehabilitación Social, visitó ayer el Centro de Rehabilitación Social de Ibarra, CRS-I, para ser parte de la entrega de materiales pertrechos que contribuyan al trabajo realizado en el centro por los agentes penitenciarios.

Durante su frontal discurso Camacho hizo un llamado de atención por algo que señaló como preocupante en el país y anunció una reestructuración total en el centro penitenciario.

“Hace tres semanas tuvimos un señor director bebiendo en estas mismas instalaciones con dos personas privadas de la libertad, (PPL), sentenciados por narcotráfico. Esto no va a volver a ocurrir en un CRS; se acabó la fiesta para aquellas personas que creen que van a seguir”, mencionó.

Agregó además que los cambios serán porque lo dice la sociedad y los informes de inteligencia.

“Esta administración no va a tener un centímetro de tolerancia a la corrupción, aquí no se cobran por carpetas, aquí no se cobra siendo amigos de los PPL, aquí se los rehabilita. Aquellos sinvergüenzas, que quieran abusar de su poder frente a los PPL, irán a parar a la cárcel. También tenemos que felicitar a los buenos funcionarios y ellos tienen todo el respaldo del Servicio Nacional de Rehabilitación”, enfatizó Camacho.

La autoridad además informó que los agentes de tratamiento penitenciario que pasen las pruebas de confianza que serán impuestas, tendrán todo su respaldo, caso contrario no le temblará la mano para pedir a la justicia que los encarcele.

Entrega de materiales. Patricio del Posso, director del Servicio Nacional de Protección de Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores, dijo que la entrega del equipamiento se realiza gracias a la gestión del año anterior, en donde se entregó a todas las coordinaciones zonales un presupuesto para estos materiales.

El CRS-I recibió la dotación de equipos de detección de metal para evitar las incomodas revisiones y problemas, 11 linternas tácticas led, 25 toletes retráctiles, 50 toletes, 30 gases pimienta y 11 juegos de esposas de la mejor calidad.

Posso señaló que se han destinado 325 000 dólares para la entrega de esta dotación en todos los centros penitenciarios del país. “Esto es para el mejor desempeño en sus funciones específicas, el llamado es que hagan el mejor de los usos, ya que este es un logro a nivel nacional”, dijo el funcionario.