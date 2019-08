‘El Presupuesto Participativo no es una especie de caja de ahorro’

El director de Participación Ciudadana del GAD municipal de Ibarra, abogado Israel Cabezas, destacó el proceso de renovación de directivas en los barrios, producto de la aprobación, dijo, de la nueva ordenanza sustitutiva de Participación Ciudadana.

¿Cómo está el proceso? Empezamos entregando las “pulguitas” puerta por puerta en la Dolorosa del Priorato y culminamos la anterior semana con un éxito rotundo en las asambleas barriales.

¿Qué normativa rige? Es la transitoria de la ordenanza sustitutiva de participación ciudadana. Todos pueden ser partícipes de estas elecciones de forma democrática y en los barrios se hará de forma nominal.

¿Cuántas directivas se cambiarán? A nivel del cantón son 117 directivas. Nosotros no tenemos una ordenanza de delimitación de barrios y entonces se ha hecho imposible empadronar.

¿Y el propósito? Se viene una Asamblea Cantonal y nosotros debemos tener conformadas directivas barriales. A Participación Ciudadana han llegado un sinúmero de pedidos de directivas en acefalía o directivas que han sido prorrateadas por espacio de 30 años y eso debe conocer la ciudadanía.

¿No hubo interés de la gente? Aquí hay un tema de corresponsabilidad, tanto de los ciudadanos como de las anteriores administraciones, porque simplemente limitaron a Participación Ciudadana a la entrega de invitaciones y no a la ejecución de estos procesos democráticos que promueven la participacion de la gente.

Hay voces que no están de acuerdo... Nosotros hemos venido trabajando desde un principio con los concejales Óscar Lomas, Óscar Caicedo y Betty Romero y con ellos conformamos un equipo de trabajo, primero socializando esta ordenanza con las parroquias urbanas, rurales y también con los pueblos y nacionalidades. La ordenanza fue aprobada por unanimidad

El concejal Yépez habló de errores... Le escuché al concejal Yépez y habla de un error y eso admira porque él formó parte de esta votación, entonces de qué error hablamos si la ordenanza se trabajó socializando desde las bases. Es falso lo que escuché del concejal Leonardo Yépez.

¿Mermarán los recursos a las parroquias? Se asigna la cantidad de USD 200 mil a cada parroquia rural y eso no se va a quitar, eso es falso, porque hay una normativa para esto y no podemos inventarnos nada. El presupuesto participativo no es una caja de ahorro, lo que no se ha ejecutado no se va a cumulando, eso no es así.