El paciente tiene derechos y también obligaciones

Ibarra. Para conmemorar el Día Mundial de la Dia-betes el Hospital San Vicente de Paúl realizó la feria denominada ‘HSVP trabajando por la salud y seguridad del paciente’.

A través de las exposiciones de los profesionales de la salud, los asistentes conocieron las diferentes atenciones que brinda esta casa de salud.

La enfermera Ivonne Narváez, indicó que la finalidad fue dar a conocer al público lo que hace el hospital y el Ministerio de Salud Pública.

El lavado de manos, identificación de pacientes y los derechos y responsabilidades de los usuarios y profesionales, fueron los principales temas que expusieron los profesionales del hospital durante este encuentro. Narváez dijo que el usuario tiene derecho a ser atendido con calidad y calidez, recibir información a través del médico sobre su diagnóstico. “Como profesionales de la salud estamos siempre en el cuidado y protección del usuario”.

Una de las principales obligaciones que tienen los usuarios es respetar, “aquí hay protocolos que se tienen que cumplir y la ciudadanía debe saber”, añadió Narváez.

Salud. Carlos Villalba, director asistencial del hospital, señaló que el usuario tiene los derechos de ser atendido con calidad, eficiencia, oportunidad y que no salga lesionado por los tratamientos realizados. También aseguró que en los problemas de salud incurables como la diabetes, hasta el momento la ciencia y la medicina no ha descubierto un tratamiento efectivo, sin embargo hay algunas aproximaciones científicas pero todavía no hay la certeza.