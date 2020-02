“El Mayorista no es viable en El Trapiche”

Ibarra. Los propietarios de las tierras productivas en donde se anunció construir el nuevo mercado mayorista, no quieren dar su brazo a torcer y las defenderán con argumentos jurídicos y técnicos.

Mientras tanto, varios análisis se han dado a conocer. Si bien Ibarra necesita tener un mercado Mayorista, no es menos cierto que observan la inconveniencia de afectar tierras productivas para satisfacer un propósito que no estaba contemplado en el plan de trabajo de la alcaldesa Andrea Scacco.

Opinión que orienta. El ingeniero Mario Chacón, conocido profesional ibarreño, quien fue funcionario técnico de la municipalidad de San Miguel de Ibarra en al alcaldía del ingeniero Jorge Martínez, remitió su análisis objetivo, alejado de posiciones políticas.

EL NORTE considera que lo que se aspira es que sirva para orientar adecuadamente la opinión de la ciudadanía.

Análisis. “Un viejo proverbio dice: ‘dos cabezas piensan mejor que una’, pero eso al parecer en nuestra ciudad no funciona, ya que el Concejo Municipal del cantón hizo su pronunciamiento con 8 votos a favor y 2 en contra para que se replantee la propuesta de la Alcaldesa de construir el nuevo mercado mayorista en un sector que, de acuerdo con el análisis general, no cubre las expectativas y requerimientos que una propuesta de ciudad debe tener, señaló Chacón.

En este punto es necesario hacer un pequeño análisis . “El primero es que los concejales han tomado partida de los pronunciamientos de la gente afectada y de los usuarios del mercado mayorista. El segundo punto debería hacer reflexionar a la Alcaldesa, ya que está desconociendo que por ley la máxima autoridad del cantón es el Concejo Municipal”, añadió.

¿Y la congestión?. El Concejo Municipal de Ibarra, está compuesto por una representación diversa y, pese a eso, se han logrado poner de acuerdo para atender el requerimiento de la gente, teniendo como argumento que el actual mercado mayorista, prácticamente cumple con su función dos días a la semana, los lunes y los jueves, explicó Chacón, al mencionar que “esos dos días es visible su actividad ya que un considerable número de camiones obstaculizan el tránsito en el entorno del mercado”.

Si consideramos que ese es el patrón de comportamiento de un mercado mayorista, dijo Mario Chacón, NO sería adecuado ponerlo junto a una vía de primer orden y de seis carriles como es el paso lateral de la ciudad. La lógica nos dice que la construcción del paso lateral es para descongestionar la ciudad y mejorar la circulación de los vehículos que no deben entrar a la ciudad”.

No es viable. Desde la conceptualización socio económica de un proyecto, este debe ser y generar un nuevo polo de desarrollo para los ciudadanos que están dentro de la actividad económica así como para los que no están dentro de la actividad directa, señaló el exdirector de Planificación de la Municipalidad de Ibarra en la alcaldía de Jorge Martínez Vásquez.

Esta premisa difícilmente se podrá cumplir, ya que por el oriente, la zona seleccionada tiene una quebrada natural infranqueable, y por el occidente se tendrá la vía de alto tráfico (vía de descongestión) limitada por un talud, barrera natural que tampoco permite el desarrollo de ninguna actividad urbanística, tampoco económica ni social, expresó.

Es importante tener en cuenta el criterio de los actores del mercado, quienes se han pronunciado en base a su actividad diaria, y manifiestan que su actividad debe complementarse en el mismo lugar y todos los días de la semana, dijo Chacón.

Conclusión. Sumado a esto, precisa el ingeniero Chacón, se manifiestan en su legítimo derecho los agricultores, propietarios de la tierra y paradójicamente resulta que son los proveedores del mayorista, quienes ven afectado su derecho a seguir trabajando ya que esa es su fuente de supervivencia.

“En conclusión, tenemos un mercado que trabaja dos días, una propuesta que no generará un polo de desarrollo y que se ubicará en el lugar menos apropiado. Y ante todo esto, qué opinamos los ciudadanos, los que elegimos a nuestros representantes y que vemos que no están haciendo lo que la ciudad necesita de forma urgente. Sin estar en la administración sabemos que: tenemos un Mercado Amazonas en condiciones insalubres; tenemos un Mercado Amazonas en construcción sin ningún avance; tenemos que pagar por unos terrenos que de acuerdo a una sentencia en firme fueron incautados a la familia Morejón, tenemos un camal que sacrifica a los animales en condiciones poco deseables y por eso fue construido un centro de faenamiento que aún no se termina. Con todas estas consideraciones, señora Alcaldesa: ¿Será que únicamente usted tiene la razón?, puntualizó Chacón.