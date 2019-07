“El GAD municipal de Ibarra como tal, está paralizado...”

Ibarra. El exvicealcalde de Ibarra, arquitecto Ramiro Páez Valencia, mostró su preocupación ante el aumento de las quejas ciudadanas sobre situaciones muy puntuales como la basura, inseguridad, presencia de migrantes, etc.

Quejas. Explicó que sus observaciones deben ser tomadas con seriedad y no ser malinterpretadas “porque yo deseo que a la alcaldesa le vaya muy bien porque si a ella le va bien, le va bien a la ciudad. Los que vivimos aquí, trabajamos aquí, aspiramos que le vaya excelente, porque eso nos beneficia a todos. Si hay formas de ayudar lo haré, porque entiendo que será para beneficio de todos”, dijo.

Las quejas aumentan sobre la falta de recolección de basura que está fallando, los contenedores están llenos por acumulación de desechos que conlleva a otros problemas como la insalubridad, señaló Páez.

Sin perfiles. Otro de los temas, señaló el exvicealcalde de la ciudad, es que se haya nombrado a varios directores que no se ajustan a los perfiles profesionales, porque para ser director de una área administrativa se requiere cumplir una serie de requisitos y uno de los requerimientos es tener el título profesional, lo cual no ha sucedido en varios casos.

“Yo me he integrado a mi gremio y ahí hay algunas preocupaciones como el hecho de que la mayoría de quienes se ha nombrado no son de la ciudad de Ibarra y no es por ser localista, pero en Ibarra, de hecho, hay buenos profesionales que incluso son apolíticos y no han sido tomados en cuenta”.

Me parece, agregó el arquitecto Ramiro Páez, que se debe observar lo que se hace en otros lados como en Quito, en donde el Alcalde convocó públicamente a un concurso para ocupar las direcciones zonales, a profesionales que podían presentar sus carpetas para de ahí seleccionar a los mejores.

¿Reformas? La organización interna de administración municipal es muy importante para el futuro de la ciudad porque significa dar respuestas que, lastimosamente aún no se ven, expresó el profesional ibarreño, al mencionar que “particularmente he dejado que la administración, que suponemos llega con otras ideas y proyectos buenos, haga su trabajo y eso es importante... pero eso no se ve”.

Las quejas empiezan a sentirse en la ciudadanía porque han ingresado una serie de carpetas solicitando trámites administrativos pero no les reciben, porque hay una orden de no hacerlo ya que primero van a reformar las ordenanzas, que según ellos, están mal hechas, precisó Páez Valencia.

Le pregunté qué tipo de carpetas y respondió: por ejemplo el tema de fraccionamiento de terrenos, legalización, “en donde ya hay una ordenanza que fue aprobada con la presencia de la hoy alcaldesa cuando era concejala y entiendo, incluso, con su voto favorable que conocía de este tema. Hoy se dice que posiblemente las carpetas se reciban después de tres meses porque van a reformar las ordenanzas”.

GAD paralizado. Páez, afirmó que no hay iniciativas de nuevas obras “y no hablo de obras que dejó en proceso la administración anterior, eso implica que en una ciudad como Ibarra en donde la inversión pública es importantísima porque genera una dinámica económica, eso no existe, una muestra de ello es la queja de los comerciantes que dicen que no están vendiendo. El municipio de Ibarra está paralizado y eso es grave, explicó. Es necesario que en Ibarra se discutan temas escenciales para el cantón, pero los ibarreños no estamos discutiendo y analizando los problemas que nos están afectando. Quien gobierna la ciudad también tiene que asumir su responsabilidad, puntualizó.