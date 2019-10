El Feriado servirá para recuperar pérdidas en Ibarra

Ibarra. El casco comercial de la ciudad de Ibarra anhela recuperar sus ventas después de las pasadas manifestaciones, la mayoría de vendedores lamentan la poca demanda de productos por parte de los clientes. Sin embargo ellos esperan que por el feriado del Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca, que está programado entre el 1 y 4 de noviembre del 2019 les ayude a reactivar el turismo y a generar ganancias.

Importante. Ramiro Aguilar, presidente de la Cámara de Comercio de Ibarra, manifestó que es muy importante la oportunidad que se acerca con el feriado de noviembre ya que va a significar un alivio frente a todas las pérdidas que se sufrió por las paralizaciones del Ecuador y anteriormente de Carchi.

Aguilar asegura que las manifestaciones que ocurrieron en Carchi repercutieron directamente a Imbabura ya que varias de las actividades especialmente turísticas y comerciales están vinculadas con esa provincia y la Frontera.

“Existen cifradas esperanzas de que en estos días de feriado se recupere la actividad turística y comercial que son conexas, para este propósito la Alcaldía de Ibarra ha hecho un ofrecimiento que va a promocionar a la ciudad en medios nacionales”.

Señaló que las pérdidas en Imbabura fueron alrededor de los 10 millones de dólares diarios siendo el sector agrícola con los mayores perjuicios ya que mediante el impedimento la movilidad de los productos perecieron.

“Todos los sectores tuvieron pérdidas totales, podríamos hablar de alrededor de USD 100 millones lo que perdió la provincia en todos los días de paralización”.

En el sector comercial, mediante la Cámara de Comercio se está promoviendo para que se pueda trabajar en horarios extendidos en este feriado con el único objetivo de que el comercio pueda reactivarse y de alguna manera aliviar las pérdidas que se ocasionaron.

Para uno de los comerciantes de venta de ropa quien decidió no identificarse, las ventas en todo el año han estado bajas, pero con el paro nacional su local fue demasiado afectado. “En mi local tengo dos empleadas, y debo cumplir con el pago, y hasta el momento no he podido cancelarles, pienso que poco a poco iremos mejorando, lo importante es que ya nos están llegando nuevas prendas de vestir, lo que siempre hacemos es mi negocio es ir innovando para tener más clientela”, agregó el ciudadano.

También contó que este próximo feriado es una gran oportunidad para poder recuperar ventas y de esta manera generar ingresos y estar al día con sus empleadas.

“Si vamos a trabajar los días del feriado, es importante que visiten lo locales que están por el centro de la ciudad que tenemos muchas cosas bonitas que pueden adquirir y así nos ayudan a activar la economía”.

Dato. El Ministerio de Turismo ha señalado que las pérdidas han sido de USD 5 millones diarios durante el tiempo que duraron las manifestaciones. Los feriados nacionales ayudan a dinamizar la economía local con los turistas nacionales.

El Ministerio de Turismo (MinTur) ha señalado que una de las claves para reactivar a la industria turística, está en promocionar a Ecuador y sobretodo en potenciar el feriado de noviembre que se extiende del 1 al 4.