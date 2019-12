El bachillerato técnico, opción para emprender

Ibarra. Según información proporcionada por la Coordinación Zonal 1 de Educación, esta entidad del Estado se encuentra repotenciando el bachillerato téc-

nico en las cuatro provincias (Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos e Imbabura), existiendo 253 unidades educativas que ofertan este sistema en el área de la técnica de agropecuaria, industrial, servicios, área técnica en artísticas y deportes. Solo en la provincia de Imbabura existen 55 unidades educativas que cuentan con bachillerato técnico.

El coordinador zonal. “A estas unidades educativas las henos repotenciado. Hemos realizado alrededor de cuatro ferias a nivel de toda la Zona 1, una en cada provincia, donde se ha realizado una semana técnica del bachillerato técnico, ha existido la participación de los gobiernos locales, y la empresa pública que en conjunto con el ministerio de Educación se han elaborado hojas de ruta que nos permitan fortalecer esta oferta académica en el territorio”, dijo Diego Bucheli coordinador Zonal 1 de Educación.

Estudiante destacado. Bru-no Flores es un estudiante del segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa Otavalo que a través del bachillerato técnico desarrolló un prototipo de Go Kart. “Mi papá es amante de las carreras de Go Kart, fue él quien me apoyó para que siguiera un bachillerato técnico. El Go Kart lo hemos ido construyendo en los talleres del colegio. El chasis compramos en Tulcán, luego adaptamos las piezas, motor, la barra y está listo para competir. En pista alcanza los 100 kilómetros por hora”, dijo el estudiante.

Campo laboral amplio. Los graduados del Bachillerato Técnico, al haber desarrollado competencias laborales propias de las figuras profesionales que estudian, durante el proceso formativo, pueden incorporarse al campo laboral de forma independiente, asociativa o en relación de dependencia; y aportar, en su nivel, en el cadenas de producción de bienes y/o servicios de los diferentes sectores productivos.

¿Qué son la unidades educativas de producción?

La unidad educativa de producción es una estructura organizativa creada para la producción y comercialización de bienes y servicios asociados a la oferta formativa de un colegio técnico. Las actividades desarrolladas en la UEP, a través de proyectos productivos y servicios, viabilizan la formación y perfeccionamiento de destrezas y habilidades relacionadas con los perfiles de competencias de figuras profesionales específicas, así como competencias de gestión del emprendimiento.

Singularidades. El currículo del Bachillerato Técnico tiene un diseño basado en competencias laborales y su estructura es modular; en consecuencia, la formación técnica no está orientada al desarrollo de destrezas, sino de competencias. El Bachillerato Técnico es una opción del Bachillerato General Unificado (Art. 43 LOEI), que los estudiantes pueden elegir para recibir una formación técnica en la figura profesional que seleccionen.

En este bachillerato, los educandos, además de las asignaturas del Tronco Común; estudian los módulos formativos técnicos, para lo cual la malla curricular establece una carga horaria mínima de 10 períodos semanales en el primer año de bachillerato, 10 en el segundo y 25 en el tercero (Art.34 Reglamento General a la LOEI). Los egresados de este bachillerato también están preparados para seguir estudios de nivel superior.

Actualmente, el BT adquiere relevancia por el requerimiento de perfiles técnicos.