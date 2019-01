Ecuatorianos se sienten inseguros y temerosos en Venezuela

Ibarra. Raúl es uno de ecuatorianos que residen en Venezuela y que están temerosos por actos violentos que han sucedido, según aseguró. En una llamada telefónica desde Caracas, a Diario EL NORTE, él asegura que, tras las protestas generadas por el asesinato de una mujer, ecuatorianos han sido amenazados en el país llanero.

Lugar. “Hay un barrio en el que viven familiares y amigos, los malandros golpean las puertas, hay niños, están hasta disparando, los niños y mujeres están metidos debajo de la cama y estamos sin poder hacer nada”, manifiesta.

Raúl precisa que los ecuatorianos que temen por su integridad residen en el barrio Magallanes de Catia, lugar en el que habitan unos 150 ecuatorianos.

En tono temeroso, Raúl, que pidió no ser identificado, enfatiza que están a la merced del hampa. “Nos llaman malditos cotorros, estamos amenazados, no podemos salir ni por la calle. La gente tiene miedo, no saben qué hacer y esperan que las autoridades se manifiesten. “Por mi parte quiero irme con mi familia a Ecuador hasta que se calme esto”

Denuncia. Manifestó que hablaron con la Policía, que está enfocada en este problema. Raúl es de Cuenca y su esposa, de Ibarra.

El gobernador de Imbabura, Galo Zamora, se comprometió a coordinar con las autoridades nacionales para buscar soluciones.

Los ecuatorianos que viven en Venezuela, en su mayoría, se dedican al comercio de ropa en la calle, otros son carpinteros, herreros se dedican a varias actividades.