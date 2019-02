Dueños de carros hechos chatarra no pagarán multa

Ibarra. Juan Carlos Chicaiza tenía un vehículo que dejó de circular desde 2010. Ese año su auto fue chatarrizado y debía cancelar 2 500 dólares al Servicio de Rentas Internas (SRI), por matriculación.

No era el único que presentaba este inconveniente, son miles de personas que tenían deudas, así como Rodrigo Rosero. “Antes se hacía el cambio de unidad a través de unos trámites en el Municipio, pero se creó la chatarrización y fue cambiando la situación. Ahora nos sale que los carros están funcionando, cuando ya no existen. Los mandamos a las chatarras”, dijo.

Él fue notificado que debía cancelar cerca de 19 mil dólares al SRI, pero ya no. Rodrigo todavía no tiene conocimiento de la resolución que les beneficia, pero aseguró que ya está tranquilo “porque es una deuda que no adquirió”.

Mencionó que hace 10 años vendió su vehículo por piezas porque anteriormente no había la chatarrización.

Se conoció que desde este mes se emitió una resolución para las personas que han sido afectadas por las supuestas deudas.

Explicación. Pablo Ruiz, presidente de la cooperativa 28 de Septiembre, explicó que en la remisión económica en octubre del año pasado, hubo una exoneración de valores por motivos de impuestos como multas, pero a la vez se publicaron valores que nunca se cobraron como el problema que presentan los dos ciudadanos. Ruiz contó que “antes las personas vendían un vehículo y no hacían el traspaso, simplemente los ‘desguezaban’ por piezas o también se registraban robos y todo ese tiempo, seguía generando un costo que a nivel del país sobre pasa los 70 millones de dólares”. Se conoció que en Imbabura supera el millón de dólares.

Resolución. Los transportistas lograron con la Agencia Nacional de Tránsito definir que el propietario puede justificar su caso por medio de una declaración juramentada, explicando lo que pasó con el vehículo y de esa manera los valores que están pendientes se bloquean. Diario EL NORTE intentó hablar con el director provincial de la ANT de Imbabura, Alexander Terán, pero informaron que deben contar con autorización de la central.