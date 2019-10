Directores distritales dejan su cargo por la situación del país

Ibarra. Segundo Fuentes quien cumplía el cargo de Director Distrital del Mies y Ana Cachimuel, quien era directora de la Fábrica Imbabura dejaron sus cargos al cumplir un poco más de una semana en estas funciones.

Declaración. “Por toda la situación económica y siendo coherente a la realidad que se está viviendo al momento no he querido estar al frente, igualmente he querido hablar con la Ministra para mencionarle formalmente el tema”, acotó Segundo Fuentes.

Dijo que por documento el pasado lunes ya renunció. La situación de renuncia es por la que actualmente se vive en el Ecuador. “Las organizaciones indígenas y movimientos sociales están al frente, entonces de hecho las condiciones cuando se dan es para trabajar, pero en este caso siempre ha sido mi forma de trabajar de manera trasparente”.

El 6 de octubre, Ana Cachimuel puso la renuncia. “Así de corta fue mi experiencia de servidora pública, pensando que a estos espacios de los puede trabajar de manera alternativa, agradezco la oportunidad pero nunca podría trabajar dando las espaldas a mi comunidad”, indicó Cachimuel desde Facebook