‘Diego era más que amigo, mi hermano’, dice Kim Cho

Quito. En su despacho, en un exclusivo sector de la Capital de la República, Paul Kim, confió a diario EL NORTE sus pensamientos y respondió a varias preguntas.

¿Qué es DUNDAS CORP.?



La matriz está en Corea del Sur y aquí se estableció una sucursal. Desde el año anterior preparamos una serie de proyectos de desarrollo, entre ellos el tema de fertilizantes orgánicos, cuya fábrica con nanotecnología está funcionando en Corea por 14 años.

¿Su relación con Ibarra?



Yo quiero conversar con municipios o gobiernos provinciales para impulsar proyectos de agroindustria y en el caso de Ibarra preparamos con mis directores un proyecto llamado ‘Iba-rra orgánica’ para que los agricultores tengan menos inversión, pero con más beneficios.

¿A quién planteó eso?



Yo de esto conversé con Marco Chicaiza que como dicen aquí es mano derecha de mi amigo, o mejor mi hermano, Diego García. Yo le dije que este proyecto quiero presentar o regalar solo a los ibarreños, porque I-barra es como mi casa... cuando voy a Imbabura mi corazón es libre.

¿Con su aporte, usted quería beneficiarse de algún proyecto?



No. Antes de las elecciones, mi amigo Diego (García) me pregunto sobre la posibilidad de apoyar la campaña política de An-drea Scacco. Él era mi amigo y con él había confianza.

¿Por qué confió?



Me dijo que se trataba de una mujer que sería la primera en ser alcaldesa de Ibarra, que eso es histórico y yo le dije: Ok hermano yo te ayudo, si gana me devuelven el dinero y si pierden nos olvidamos de ese aporte.

¿Tenía conocimiento de quiénes eran?



Yo no sabía quienes eran ellos (Chicai-za, Scacco), pero mi amigo Diego me presentó. Nos reunimos en el restaurante “Ópera” y vi a Andrea que tenía carisma, era educada e inteligente... confié en e-llos.

¿Qué pasó?



Esa reunión duró 30 minutos, me habló de sus proyectos y yo me comprometí a ayudar. Con dos de mis directores nos reunimos también en Iba-rra en un restaurante y me gustaba lo que ella decía, se mostraba transparente y eso me gustaba y tome la decisión de ayudar de cualquier manera.

¿Qué piensa ahora?



Yo no tengo malos pensamientos sobre ellos, pero cambiaron y ahora dicen que no me conocen. Yo acepto y comprendo lo que políticamente significa eso.

“En 7 meses no me llamaron”

Paul Kim Cho, durante la entrevista siempre identificó a Diego García como su gran amigo “incluso sus hijos me decía tío”, señaló. Vale indicar que existe un documento en donde la esposa de Diego García, Salomé Andrade, aparecía hasta hace poco, como gerente de DUNDAS CORP. o su representante legal. En la actualidad de esas responsabilidades está encargada la ibarreña Adriana Querembas, quien junto al joven profesional quiteño Augusto Clavijo, manejan los asuntos de la empresa de Paul Kim. El empresario coreano dice conocer mucho de política y que sin que nadie le explique sabe mucho de Ibarra y sus necesidades. Hasta este momento no tengo malos pensamientos contra Diego, Andrea o Marco, no tengo odio, dijo Paul Kim, al añadir que como ser humano puede sentir tristeza, pero “esperé que luego que ganaron me llamen, pero hasta eso entendí,pensé que Andrea estaba ocupada arreglando sus cosas y Paul Kim, señaló que no guarda rencor por la actitud de Diego García y Andrea Scacco, pero le duele que se refieran a él en malos términos.



El documento suscrito por Paul Kim fue ingresado a la Municipalidad de Ibarra. En él hace referencia a losaportes con cuadros referenciales.



Aquí se habla de aportes para los candidatos Mario Conejo y Richard Calderón, que luego me llamará para invitarme a un cafecito o a un vaso de agua, pero antes de la campaña era diferente y han pasado 7 meses y le envié un mensaje a ella y a Diego y no me han contestado. Me parece que Diego, que es el que más le conocía a Andrea, también estaba triste por eso”.