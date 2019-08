Destituirán a rector por botar lote de alimento escolar en El Priorato

Ibarra. Indignada. Así estaba Verónica Soto, una moradora de la parroquia El Priorato al ser testigo de cómo arrojaban, en un contenedor de basura, más de 100 galletas de la colación escolar que son entregadas por el Estado.

Caso. La mujer asegura que no es la primera vez que observa en el basurero productos de la alimentación escolar.

“Siempre encuentro galletas, leches, barras de cereales... me parece mal porque no deberían botar”, enfatiza.

Las galletas tienen como fecha de elaboración 3 de junio de 2019 y vencen en noviembre de 2019, es decir no estaban caducadas.

Verónica mencionó que, en lugar de botar, hubiera sido bueno que donen en albergues o a los migrantes “ellos siempre lo aceptan, porque hay veces que se mueren de hambre”, enfatizó.

Respuesta. EL NORTE se contactó con el departamento de Comunicación de la Coordinación zonal de Educación para conocer las acciones que emprenderán. Enseguida, personal de esta cartera de Estado acudió hasta el contenedor y evidenció que las galletas estaban arrojadas en el lugar.

El coordinador zonal 1, Diego Bucheli, informó que, tras la investigación realizada, se identificó que el lote de galletas arrojado es el asignado a la UE. El Priorato (sección básica). “Hace un mes levantamos una información de lotes de alimentación escolar y nos dijeron en esa unidad educativa que no tenían existencias y, oh sorpresa, verificamos y corresponde al lote asignado ”, enfatizó Bucheli. Cada lote contiene 180 galletas. Luego de realizar la verificación. Bucheli aseguró que tras la verificación, el rector de la institución, Daniel Rosero, será sancionado, por negligencia, con la destitución del cargo, de acuerdo a la ley y reglamento. “Yo no sé” es la única respuesta que recibió el Coordinador zonal de Educación, de parte del rector que será sancionado El coordinador zonal de Educación manifiesta que la única respuesta que ha recibido por parte del rector de la unidad educativa, que será sancionado por negligente. “Cada director es el responsable del control y distribución de la alimentación escolar”, enfatizó.