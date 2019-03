Despido masivo de funcionarios del Ministerio de Salud

uN DRAMA PARA LA

Sin duda, el país atraviesa por una crisis que para muchos está lejos de acabarse. “Si no hay empleo tampoco hay dinamización de la economía. Si no tengo trabajo no puedo comprar nada entonces la pobreza tampoco es una solución”, dice una de las personas que fue afectada con esta medida pero pidió no ser identificada. Tiene 48 años de edad y según explica esto suma un problema más. “Cuando pasas de los 40 es más complicado conseguir empleo. Tengo tres hijos y no sé cómo los voy a mantener”, añade en medio del llanto.