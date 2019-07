Desautorizan a Luis Coral en la Junta Cívica

Ibarra. La semana anterior, durante la rueda de prensa convocada por el liquidador de la Compañía de Economía Mixta Yahuarco-cha (CEMY), Iván Ponce, se hizo presente el señor Luis Coral como representante de la Junta Cívica de Imba-bura, defendiendo la gestión realizada por Ponce. Esa actitud de Coral ya generó reacciones.

Coral renunció. La abogada Lucía Estévez Acosta en un documento que firma como directora de la Junta Cívica de Imbabura, desautoriza a Luis Coral Limaico “por cuanto el 5 de junio de 2019 presentó su renuncia ante el directorio de la Junta Cívica de Imbabura la misma que fue aceptada unánimemente el miércoles 12 de junio de 2019, de acuerdo a las actas que reposan en la secretaría de la Junta”.

Por consiguiente, el señor Luis Alberto Coral Limaico no ostenta ninguna representación verbal o escrita para que se pronuncie sobre el particular (Compañía de Economía Mixta Ya-huarcocha) peor parcializarse a nombre de la Junta Cívica de Imbabura, dijo la abogada Estévez, al mencionar que los comentarios del citado ciudadano son de caracter estrictamente personal y no representa el pensamiento de la Junta Cívica.

Auditoría. Al referirse al te-ma de la Compañía de E.M. Yahuarcocha, Lucía Estévez, explicó que “en conocimiento de las graves irregularidades de la referida CEMY, la Junta Cívica está gestionando la intervención de Contraloría para un examen especial inmediato y que sus resultados se nos entregue para la veeduria correspondiente y procurar las acciones legales del caso, toda vez que existen fondos de la provincia y del Estado ecuatoriano.

Es criterio de la Junta Ci-vica de Imbabura que los procesos de reactivación o liquidación de la CEMY deben realizarse luego de la auditoría a ejecutarse y del resultado que arroje el examen especial de la Contra-loría, señaló.

La Junta Cívica presentará a la CEMY planteamientos muy concretos para que sus activos constituyan verdaderos centros de atracción turística, precisó Estévez.