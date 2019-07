Decomisaron productos medicinales en operativo

Ibarra. Tras un operativo conjunto desarrollado la mañana y tarde de ayer entre la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia (Arcsa), Comisaría Nacional y Policía Nacional, se logró decomisar 1 225 productos naturales y suplementos alimenticios sin registro sanitario o en otros casos adulterado, productos de Perú y Co-lombia, además de algunos que ya han llegado a su fecha de caducidad.

Objetivo. Andrea Arellano, directora técnica zonal del Arcsa, comentó que el objetivo fue verificar que los productos naturales cumplan con la normativa y que estén registrados a nivel nacional. “Sobre todo para salvaguardar la salud estamos vigilando que estos productos tengan el registro sanitario ecuatoriano”, dijo.

Ley. Los productos fueron decomisados por la Comisaría Nacional para evitar su comercialización. Los propietarios de los establecimientos fueron notificados de las consecuencias legales que puede conllevar la comercialización de productos sin Registro Sanitario, tal como lo establece la Ley Orgánica de Salud en su Art. 164: “Los productos naturales procesados de uso medicinal, se producirán, almacenarán, comercializarán e importarán siempre que cuenten con Registro Sanitario nacional, de conformidad con la ley y el reglamento correspondiente y bajo las normas de calidad emitidas por la autoridad sanitaria nacional”.

Las sanciones van hasta los 10 salarios básicos, además, según el caso también la clausura del local.

Opiniones. Algunos de los ciudadanos miraron con curiosidad, mientras se desarrollaba el operativo. “Es bueno que hagan este control porque a veces las personas no sabemos y podemos salir perjudicadas con las cosas que venden”, dijo Raquel Pilataxi.

Recomendaciones. Arcsa recomienda no comercializar, distribuir ni consumir productos naturales que no posean el registro sanitario ecuatoriano correspondiente, ya que al no poder garantizar su calidad, seguridad, eficacia y efectividad representan un riesgo para la salud de la población. “El hecho de que sea un producto natural no quiere decir que no me va a hacer nada. Por eso es importante el registro sanitario pues detrás de esto está la fórmula, es decir, qué contiene el producto y en ese caso vamos analizando si las plantas son aptas o no para el consumo humano. Puede darse el caso que usen una planta que no es adecuada y pueden surgir problemas”, dijo Arellano.