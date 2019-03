Cuatro testimonios de que la mujer impulsa el cambio en la sociedad

Ibarra. Después de miles de años de opresión, las mujeres ocupan puestos claves en todas las esferas de la sociedad y aunque las brechas de desigualdad no han desparecido, son ellas las que día a día demuestran con trabajo y esfuerzo que entre mujeres y hombres no existen diferencias.

Apreciaciones. Giovana Gubio, suboficial del Cuerpo de Bomberos, considera que en la actualidad las mujeres desempeñan puestos laborales que antes solo eran considerados para hombres. Destaca que, en su caso, sus compañeros mantienen un trato de cordialidad e igualdad. “Entre nosotros no hay diferencias. Afortunadamente nuestros compañeros nos hacen sentir en igualdad y con las mismas capacidades”. Con esto concuerda la sargento de Policía, María Sonia Lara, quien establece que aunque se tiene una consideración especial a las mujeres, esto no representa una desigualdad.



“Los hombres y mujeres podemos desempeñarnos de la misma forma. En la actualidad vemos que el trabajo en equipo es muy importante y esto no depende de los géneros sino de compañerismo”.



Por su parte, Aliwa Pazmiño, periodista kichwa, destaca que una de las brechas que existen está en el plano educativo. “Según el CEAACES el 52 % de las mujeres acceden a la educación superior”, dice y explica que aún falta incrementar ese acceso.



Lorena Dávila, gerente comercial de Imbauto, considera que en el plano laboral costó un poco pero evidencia que gracias al esfuerzo han logrado derribar obstáculos.