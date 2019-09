Concejo no puede ceder la elección de reina de Ibarra

Ibarra. Luego que el Con-cejo Municipal decidiera no realizar el evento de Elec-ción de la Reina de Ibarra de este año. La Fundación Reina de Ibarra ha solicitado que en orden del día se trate el tema para que se entregue oficialmente este evento galante a esa organización social.

Concejo. Es así que ayer, el Concejo Municipal determinó que el Municipio no puede ceder la organización, puesto que no hay una base legal que permita hacerlo. “A diferencia de la ciudad de Quito, en Ibarra no está patentado el evento. Entonces nosotros no podemos entregar ningún documento para que se realice el evento, porque no tenemos el argumento jurídico para hacerlo”, explicó Lorena Pabón, Procuradora Síndica del Municipio de Ibarra.

Reacción. . “Muy respetuosas de la decisión que tomaron el 25 de julio, hemos solicitado que la instancia máxima del cantón nos ceda formalmente a la Funda-ción Reina de Ibarra el evento”, informó Carla Proaño, exreina de Ibarra.

Recalcó que no están pidiendo recursos ni permiso para la organización del evento, en vista de que esa instancia pública fue quien suspendió la elección de la reina de Ibarra, hemos solicitado que nos cedan formalmente la organización del evento.

“En todo caso”, dijo, “esperamos que nos contesten por escrito la resolución del concejo edilicio, para tomar alguna decisión al respecto”.

Mientras tanto, los preparativos los siguen llevando a cabo. Agradeció a la empresa privada por la decidida colaboración que permitirá que el evento de Elección y Coronación de la reina de Ibarra sea un espectáculo gratuito.