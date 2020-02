Comercio también tiene “descanso” en el feriado

Ibarra. Aunque la Ley de Feriados, vigente desde 2016, se estableció para fomentar la economía del sector turístico y comercial del país, en Ibarra los días de descanso obligatorio no generan movimiento de la economía local.

Una mayor promoción e iniciativas por parte de las autoridades son las necesidades de los comerciantes.

Falta de convocatoria. Ra-miro Aguilar, presidente de la Cámara de Comercio de Ibarra, comenta que los locales del centro de la ciudad cierran sus puertas en feriado porque “ellos están al tanto de la convocatoria que hacen las autoridades locales”, dijo.

Añade que saben perfectamente que no existe afluencia de gente por lo que es necesario que se tomen otras acciones.

No hay actividades permanentes. Si bien es cierto se ha organizado una agenda de eventos para este feriado de carnaval, no se ha tomado en consideración actividades permanentes, para todos los días de descanso, y que se realicen en las calles del centro de la ciudad.

“Tenemos un Geoparque pero no se toman acciones para la promoción a nivel nacional de forma contundente. Desde la Alcaldía de Ibarra solo han hecho convocatorias locales pero no a nivel de todo el país. Se cree erróneamente que los únicos beneficiados son los dueños de los locales comerciales y no nos damos cuenta que gana toda la provincia y todo el país”, enfatizó Aguilar.

Se sienten olvidados. Con esto concuerda Carmen Ló-pez, propietaria de una boutique, quien dice que prefiere no abrir porque la gente no sale de compras. “Vemos que en otros lados como Otavalo, Cotacachi y obviamente Atuntaqui, se promociona el turismo de compras. Aquí los comerciantes estamos olvidados. De hecho, siempre estamos olvidados por parte de las autoridades locales. Noso-tros tenemos que estar viendo la manera, pero e-llos solo con hacer sus eventos y ferias lo solucionan todo”, expresó.

Ciudadanía. Los ciudadanos también ven con pesar lo que sucede. “Cuando queremos pasear, divertirnos o salir de compras en feriado tenemos que ir a otras ciudades. Es triste decirlo pero es verdad porque en Ibarra no hay nada”, di-ce Richard Almeida.

Lo mismo dice Tania Vera quien llegó a vivir a Ibarra hace cinco años. “Siendo la capital de una provincia es raro que no haya movimiento comercial en feriado. Ojalá que las autoridades hagan algo porque no está bien”, opinó.