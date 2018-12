Miembros de la Junta Electoral de Imbabura impugnan una resolución

Ibarra. Lo que en principio parecía una forma de coordinación para llevar adelante con éxito el proceso eleccionario de marzo de 2019, fue un simple espejismo.

En la delegación del CNE en Imbabura, se generó polémica e inconformidad tras una resolución del organismo a nivel nacional, en la que tres de sus miembros, recientemente posesionados como miembros de la Junta Provincial Electoral, fueron reemplazados por otras personas.

Preocupación. Estas acciones sorpresivas estarían obedeciendo a intereses de personas que no les conviene que los miembros de la Junta estemos cumpliendo nuestro papel en base a la justicia, transparencia, verdad y honestidad, dijo la doctora Marlene Vela Vela, quien fue, incluso, designada presidenta de la Junta Electoral en Imbabura.

¿Le sorprendió la nueva resolución por la que fueron reemplazados tres miembros? Mire, nosotros ya actuamos y se han ejecutado varias acciones. Lo que se presentó fue una resolución desconociendo nuestra presencia y eso no está ni siquiera sujeto a una normativa legal.

¿Hay motivos? En la resolución no se indica el motivo y la razón para nuestro reemplazo, además no procedería la revisión de nuestras designaciones porque el momento en que fuimos designados se determinó dos días de plazo para que la ciudadanía pueda ejercer impugnaciones y eso nunca ocurrió en Imbabura para los 5 miembros de la Junta.

¿Fueron calificados legalmente? Moralmente y legalmente estábamos calificados y en efecto, así se dieron las disposiciones a nivel de la delegación provincial que señaló que no hay ningún riesgo.

¿Todo estaba en regla? La licenciada Cobacango nos dijo que incluso procedieramos con la designación de la presidencia y vicepresidencia de la Junta, pero con algunas situaciones que nos preocuparon en ese momento porque se hacía, en cierto modo, insinuaciones de a quién se debe designar.

¿De dónde venían esas insinuaciones, se puede saber? Según la licenciada Cobacango venían del pleno del CNE, y no sabemos si eso era verdad o no. Esa fue una preocupación, porque una de las responsabilidades establecidas en la ley era que tenemos autonomía en cuanto a las decisiones y que no debemos tener afiliciación política.

¿En la Junta hay unidad? Nosotros priorizamos la unidad en el trabajo de los cinco miembros de la Junta lo cual es necesario para poder trabajar conforme está requiriendo la ciudadanía. Como se comprenderá venimos de 10 años de correísmo que se ve reflejado en las diferentes instituciones del Estado y el CNE de Imbabura no es la excepción en ese sentido.

¿Qué vio en el CNE? El trabajo que se debe hacer en el CNE en Imbabura es muy grande y solos es imposible, por ello consideramos que es urgente la intervención de la Contraloría General del Estado para que se vaya aclarando lo que ahí se evidencia.

¿Impugnarán la decisión última? Claro, la designación de los señores Carlos Jaramillo, César Maigua y Mónica Valenzuela Mena.