En Ibarra los ciudadanos están inconformes por incremento de pasaje

Ibarra. “Tengo que aclarar que no es subida de 0.10 centavos, es una compensación por el alto costo del diesel”, manifestó el presidente de la Cooperativa “28 de Septiembre”, Luis Palacios.

La decisión será adoptada de acuerdo a la definición que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) hizo el pasado miércoles, que es el incremento en la tarifa del transporte urbano en todos los cantones donde se ofrece el servicio en Ecuador.

Importante. “Palacios aclaró que como transportistas en caso de que ya vuelvan a trabajar se acogerán a este decreto realizado a nivel nacional. “Con esta compensación de los 0.10 centavos lo único que hacemos es cubrir el costo del combustible”, dijo.

También enfatizó que como transportistas esta decisión no lo ha estado pidiendo y que el Gobierno fue quien decretó esta compensación.

Dijo además que seguirán subsidiando a tercera edad, personas con discapacidad y a los estudiantes.

De esta manera, en la ciudad el pasaje de bus pasará de USD 0.30 a 0.40 sin necesidad de que se apruebe una ordenanza municipal. ¿En que quedará el pronunciamiento de la alcaldesa Andrea Scacco?

Reforma. A través de una reforma, la ANT fijó un incremento de 0. 10 centavos en las tarifas actuales hasta un techo de 0.40 centavos.

Lo hizo luego de incluir el artículo 157 del Cootad, que en la primera versión de la resolución se había omitido. En este señala que “el Consejo Nacional de Competencias autorizará la intervención temporal y subsidiaria de las competencias de un gobierno autónomo descentralizado, hasta que se superen las causas que la motivaron”.

La normativa especifica que “en casos de emergencia declarada, un nivel de gobierno podrá asumir subsidiariamente las competencias de otro, sin necesidad de autorización previa” de dicho Consejo.

La medida entra en vigencia de forma inmediata, según el documento que fue firmado por el subsecretario del MTOP, Paúl Hernández, y el director de la ANT, Álvaro Guzmán.

Es importante conocer que el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 391, establece que el conductor de transporte público de servicio masivo que incumpla las tarifas preferenciales fijadas por la ley en beneficio de los niños, estudiantes, personas adultas mayores de sesenta y cinco años de edad y personas con capacidades especiales será sancionado con multa equivalente al 10% de un Salario Básico Unificado del trabajador general, es decir USD 39,4 y con la reducción de tres puntos en su licencia de conducir. Es una contravención de tránsito de sexta clase.

Opiniones. Diego Cheza, es un ciudadano que hace uso del servicio del bus y dijo que no está de acuerdo con esta decisión ya que siendo una ciudad pequeña piensa que este incremento acertado. “Deberían dejar al mismo precio que estaba, claro que aún no se divisa esta decisión en nuestra ciudad pero esperemos que no sea de esta manera, muchas veces los buses que hacemos uso no dan un buen servicio, son personas muchas veces groseras, esperemos que mejor puedan cambiar de actitud y mejorar su servicios”, agregó el ciudadano. Otra personas que prefirió no identificarse, enfatizó que en Quito que es una ciudad grande el precio del pasaje quedaría menor al de aquí y que no está de acuerdo con la medida.

“Ibarra no es una ciudad muy grande para que incrementen el pasaje, son distancias cortas pero siempre hemos de necesitar este servicio de transporte, lo que si pongo en consideración es que los transportistas sean un poco más conscientes, muchas veces he sido testigo de que a niños o personas con discapacidad no les hacen caso y se pasan de largo cuando necesitan de este servicio, también cuando están atrasados conducen a altas velocidades, más bien se debería regular la atención en ese tema”.