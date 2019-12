Choferes suspendieron las elecciones por pedido de un juez

Ibarra. El Tribunal Electoral del Sindicato de Choferes suspendió el proceso electoral la noche del viernes 6 de diciembre mediante un comunicado compartido por redes sociales. María Belén Estévez, presidenta del Tribunal Electoral manifestó que por orden de un juez se tomo esta decisión a pocas horas de dicho proceso.

En primera instancia el Tribunal no calificó la candidatura de Abdón Cervantes para las elecciones que se debían realizar hoy en el Sindicato de Choferes de Imbabura y por esta razón el afectado solicitó una medida de acción de protección por haberse vulnerado sus derechos. Próximamente se anunciará la nueva convocatoria a elecciones.

La presidenta del Tribunal Electoral del Sindicato de Choferes, informó que como establece el estatuto de la institución, se reunieron la noche del jueves para calificar las candidaturas.

Es así que la lista Abdón Cervantes no cumplió con todos los requisitos establecidos, por lo que se decidió descalificar toda la lista que participaba para las elecciones programadas para este 7 de diciembre. En este sentido Edwin Vásquez, actual Secretario General, quedó como el único candidato que participa en estas elecciones.

Requisitos. Los requisitos para ser candidato a Secretario General son: estar en goce de todos los derechos de ciudadanía, ser afiliado al Sindicato, no adeudar al Sindicato, no haber sido expulsado de alguna institución de trabajadores, comprobar que por lo menos en los dos últimos años ha sido socio activo, no desempeñar funciones directivas en otro organismo sindical, no haber sido llamado ni sancionado por ningún juicio y haber asistido por lo menos cuatro sesiones en el 2018 y cuatro en el 2019.