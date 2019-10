Centro de Alto Rendimiento de Carpuela fue construido en terreno ajeno

Ibarra. Un caso sui géneris sale a la luz en esta provincia, toda vez que se conoce, por información del ciudadano Darwin Bolaños en ENtv, canal on line del Grupo Corporativo del Norte, que el denominado Centro de entrenamiento para deportistas de alto rendimiento o simplemente Centro de Alto Rendimiento (CEAR) de Carpuela, estaría construido en terrenos particulares.

Legalidad. “Nosotros hicimos la adquisición en el año 2003 de aproximadamente 10 hectáreas de terreno, que en cuerpo cierto su cabida superficiaria es más grande, alrededor de 30 hectáreas de terreno”, dijo Darwin Bolaños quien junto a otras personas adquirió esos terrenos con la finalidad de construir un centro turístico muy parecido a otro que está ubicado cerca a Ambuquí.

El 11 de mayo de 2003 procedieron a hacer la inscripción de la propiedad para formalizar la escritura en el Registro de la Propiedad, pero en el año 2007 un grupo de comunero de la Cooperativa “Jesús del Carmen” acceden al exINDA a solicitar la adjudicación de nuestras tierras a favor de ellos, comentó.

Documentos. Cuando nosotros nos enteramos de este particular acudimos a las instancias pertinentes para poner una oposición dándoles a conocer de que esa tierras tienen dueño, dijo Bolaños, al con firmar que presentaron pruebas y documentos probatorios de este hecho particular y pese a eso, “funcionarios del exINDA y funcionarios públicos de Imbabura que hicieron la inspección para aprobar la adjudicación de nuestras tierras, se escondieron los documentos, lo que significa que nos dejaron en indefensión y nunca nos llegó providencia alguna sobre este hecho”.

Clave catastral. Lamenta-blemente las instituciones fueron sorprendidas y aquí se debe hacer una investigación muy seria por parte de la Municipalidad, solicitó. “Yo conozco muy de cerca que existen funcionarios del GAD Ibarra involucrados en este caso particular, lo cual es un delito y la Fiscalía no hace absolutamente nada. También hay implicados en el exINDA y del MAGAP en la actualidad”, sostuvo el denunciante.

Lo que admira es cómo se entregó una clave catastral a los señores que venían con una adjudicación del Ministerio del Deporte, se preguntó, tomando en cuenta que ya existe una clave catastral a nombre del titular, en este caso a nombre de Darwin Bolaños Ortiz y otros.

En el año 2007 nosotros seguimos pagando los impuestos prediales y ya no constamos en el catastro municipal porque nos desaparecieron, dijo indignado. Pese a los reclamos los funcionarios municipales me han dado información totalmente desubicada como que este caso tiene que conocer el departamento jurídico legal porque es delicado, que a lo mejor la propiedad ya se la llevó el río, y aunque eso hubiese ocurrido la ubicación no va a cambiar nunca, expresó Darwin Bolaños.

Pide justicia. Lamentablemente se ha construido el CEAR de Carpuela en propiedad privada, lo cual es muy delicado y lo único que exigimos es que se nos haga justicia, dijo Darwin Bolaños.

Darwin Bolaños defiende la legalidad de su propiedad

En el año 2003 se compró la propiedad al señor Manuel Mesías Pavón Lara, quien obtuvo la propiedad mediante prescripción extraordinaria de dominio, es decir un juez de la República le otorgó al señor Pavón esas tierras. Por eso con esa confianza compramos esa propiedad.

Una vez que la cooperativa Jesús del Carmen recibe los terrenos a su favor, proceden a vender 8 hectáreas a favor del Municipio de Ibarra en la administración del licenciado Pablo Jurado Moreno y él firmó un convenio con el Ministerio del Deporte, en donde procede a la donación de esas 8 hectáreas de terreno y le entregan al Ministerio del Deporte que realiza la construcción del Centro de Alto Rendimiento en Carpuela y en nuestra propiedad.

Nosotros presentamos el recurso de revisión en el año 2012 y funcionarios del MAGAP y del Ministerio del Deporte, cuando nos citaron a la inspección judicial acudimos e informamos que el canal de riego era el lindero norte, al sur la loma sin nombre, al oriente y occidente con la loma sin nombre y esos fueron los linderos que nosotros como propietarios fijamos.

El 30 de junio de 2015 se emite una resolución del MAGAP en donde a nosotros nos dan la razón y nos certifican que somos los legítimos dueños. Firmó la señora Subsecretaria Inés María Arroyo, pero meses después la señora Ministra del Deporte, Andrea Sotomayor, al enterarse de que nos dieron la razón, pide la apelación y el MAGAP concede esa apelación.

El 11 de junio de 2016, el MAGAP se pronuncia y nos dice que tenemos conflicto de linderación y mandó automáticamente el caso al archivo, pese a que nosotros tenemos los documentos en regla. Pero hubo metida de mano desde lo más alto del poder y nos dejaron cruzados de brazos.

En 2019 la secretaria del deporte, Andrea Sotomayor habla en Visión 360 y expresa que de los cinco centros de Alto Rendimiento construidos en el país, dos de ello se encuentran en propiedad ajena y eso es satisfactorio porque reconoce que la inversión de USD 20 millones que se hizo en el gobierno de Rafael Correa Delgado está en el limbo.