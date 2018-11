Castillo criticó actitud de los concejales tras sesión de la reforma

Ibarra. “Los concejales no comprenden, no leen el Código y no saben ni siquiera de lo que estamos hablando”, con esas palabras Álvaro Castillo, alcalde de Ibarra, se pronunció sobre la fallida reforma al presupuesto que se debía realizar el pasado 5 de noviembre.

Argumentos. De acuerdo a la autoridad local, cuando existen traspasos de partidas dentro del mismo programa, el Alcalde debe comunicar y poner en conocimiento del Concejo municipal, más no pedir la aprobación.

Para Castillo, existen cerca de 6 millones de dólares que serán invertidos en obras prioritarias para la ciudad.

“Se consiguió una asignación de 3 millones de dólares y un crédito del Banco de Desarrollo del Ecuador de USD 2 millones para obras, entre ellas la construcción del Camal.

Para obras. “El dinero que conseguimos permitirá mejorar el sistema de tratamiento de agua potable para las parroquias rurales del cantón”, confirmó Castillo. Un equipo de EL NORTE trató sacar la versión de algunos concejales pero fue infructuoso.