Calle dedicada al arte está olvidada

Ibarra. Caminar por la denominada ‘Calle del Arte’ en San Antonio es reafirmar una vez más que esta parroquia está llena de grandes maestros.

Los colores fuertes de la mayoría de las casas ubicadas en esta vía, los diez talleres de escultura que quedan y los murales que plasman las obras de los artistas, llaman la atención de los visitantes.

Sin embargo, el sueño que hace más de diez años se planteó quedó básicamente en nada, así como lo mencionaron los mismos habitantes.

La idea era que este lugar se convirtiera en feria para atraer a los turistas, que en los últimos años han dejado de visitar San Antonio, era y aún sigue siendo una ilusión para los escultores que habitan en este sector.

El artista plástico Jorge Yépez o ‘Cocho’ es recordado en la parroquia porque fue quien presentó la iniciativa.

Su esposa, María del Carmen Almeida, comenta que él quería resaltar el trabajo de los artesanos.

“Creo que a veces la gente no le entendía lo que él quería hacer, luchaba contra viento y marea, con sus propios recursos económicos”, dice María del Carmen.

Al parecer, según los pobladores, solo se logró hacer una feria, pero después fue desapareciendo porque “hubo falta de colaboración de las autoridades locales, que influyeron en este problema y cuando él falleció, se acabó la idea”.

Mauricio Rosales es artesano con más de 20 años de experiencia, recuerda que el proyecto era ambicioso y tenía sus bases bien hechas, aunque lo único que se consiguió es que la calle que tiene su nombre común de ‘Ramón Teanga’ se adoquinara.

Para él, San Antonio es un pueblo privilegiado “es una galería en mini galerías, no es cualquier cosa, viviendo aquí mismo me fascina entrar a los almacenes”.

De igual forma, a Marco Aguirre, artesano de la localidad, le gustaría que la calle se reactive, sin embargo la esperanza está en las nuevas autoridades.

Eduardo Cazar, presidente del GAD parroquial de San Antonio, menciona que las intensiones eran brindar una dinamización económica, asegura que no se cumplió en nada porque hubo críticas que no apoyaron el proyecto, “debo felicitar y ser grato con las personas que hicieron la gestión para que se haga esa calle, creo que cuando uno reside en un punto siempre pelea por la mejora, asi que ‘Cocho’ Jorge Yépez no tuvo esa respuesta necesaria porque hubo mucho celo, críticas, pero quería dar un ejemplo de trabajo y progreso de la parroquia”.