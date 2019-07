Cabalgaron a 3600 metros de altura

Ibarra. Alrededor de 30 binomios de provincias como Carchi e Imbabura participaron en lo que fue la primera edición de la competencia ecuestre denominada “Reto en la Cumbre”. La actividad a lomo de caballo se cumplió ayer, en los paisajes naturales que tiene la comunidad Cochas, ubicada a 3600 metros sobre el nivel del mar y que pertenece a la parroquia Angochagua, al sur de Ibarra.

El organizador. Christian Males, presidente del Club Hípico La Ilusión y organizador del evento ecuestre, mencionó que para ser la primera edición quedó tranquilo con la acogida que tuvo. Aunque su expectativa era tener a más binomios en competencia.

Participante. La prueba estuvo dividida en dos etapas. Primero, los jinetes y sus ejemplares participaron en la una competencia de velocidad y posteriormente en una competencia de habilidad. Para cumplir con este reto se armó una pista en el estadio de la comunidad Cochas. Entre los participantes estuvieron representantes de la finca San Antonio (Espejo-Carchi). Juan Jiménez, pequeño de 12 años de edad, formó parte del equipo. “Me divierto mucho cuando monto a caballo. He participado en competencias que se han realizado tanto en Imbabura como en el Carchi. El caballo es mi amigo por eso no tengo miedo cuando me subo en él”, dijo el pequeño jinete carchense.