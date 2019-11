Buscan disminuir siniestros en las vías

Ibarra. En el auditorio Monseñor Leonidas Proa-ño, ayer se realizó el primer Foro Internacional de Aten-ción Integral a Víctimas Mortales el cual trata de fomentar y generar una concienciación en la ciudadanía de la mancomunidad con relación a los altos índices de accidentabilidad y muertes que existen en las vías.

Evento. El uso de celulares, conducir en exceso de velocidad, ingesta de licor son algunas causas de los siniestros de tránsito. En el foro participaron personajes de alto prestigio de países como Costa Rica y Colombia.

Se conoció que para la realización de segundo foro, los 15 alcaldes que pertenecen a la mancomunidad generaron propuestas relacionadas a la educación vial, tránsito y transporte y la que está más encaminada es la de Montúfar, Carchi.

Juan Manuel mantilla, gerente general de la empresa Pública de Movilidad aseguró que los actores de estos siniestros no solo son los que conducen vehículos sino también los peatones, es por eso que se está trabajando en fortalecer la política pública e ir desarrollando acciones puntuales para ir mejorando la movilidad y proteger la vida.

Alexander Terán, director Provincial de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) de Imbabura, mencionó que es importante que la ciudadanía conozca de estos temas, las estrategias y políticas que se deben manejar para prevenir y reducir los índices siniestralidad en la provincia.

Paola recuerda ese día con mucha nostalgia, contó que Juan Carlos viajaba con su novia y ella es la que dio aviso del accidente, inmediatamente con su familia viajaron hasta Otavalo, Paola asegura que al momento que llegaron nadie sabía nada.

Nos mandaron al hospital de Otavalo, luego al de Ibarra, fuimos a esos hospitales pero no le encontramos en la lista de heridos, tuvimos que esperar hasta las 3:00 am para que nos confirmen que mi hermano falleció”.

Paola menciona que una semana después del fatídico accidente, tuvieron una reunión con la gobernadora la cual les habría ofrecido muchas cosas de las cuales no se llevaron a cabo.

Acotó que lo que falta por parte de las autoridades en celeridad en los casos, ya que el juicio permaneció por tres meses en Quito y no sabían por qué no regresaba a Ibarra y hasta el momento no hay una respuesta clara. Dos años después lo único que han recibido es una disculpa pública.

Para ella este tipo de evento ayuda a crear conciencia en las personas, pero dice que lamentablemente desde el 2017 hasta la fecha los accidentes de tránsito aumentaron, esto quiere decir que existe una falla en algún punto que se debe corregir inmediatamente. Ana María Ibujés es víctima de este mismo accidente y enfatizó que mediante este foro se tomará estrategias para tratar de evitar los siniestros y brindar una ayuda integral.