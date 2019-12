Bomberos, al límite pese a presupuesto

Ibarra. El 2019 está por culminar y el Cuerpo de Bomberos de Ibarra (CBI) se ajusta al presupuesto para el año venidero. Aunque las cifras no son las esperadas, el equipo de trabajo se ajusta al valor igual a la de años anteriores, explicó Fabián López, comandante del CBI, quien además aclaró que esta situación no les permite contratar más personal o crear más estaciones.

Cifra. Un total de 3 millones 607 mil 932 dólares es la cantidad presupuestada para trabajar en el siguiente año, en las ocho estaciones bomberiles, estratégicamente distribuidas en todo el cantón y que cuenta con un personal de 171 personas de las cuales solamente 10 son parte del área administrativa.

Personal. El número óptimo de uniformados que deben estar operativas por cada estación es de 10 bomberos y dos oficiales, sin embargo, al momento se está trabajando a la mitad, sin que eso signifique que se deja de atender todas las emergencias.

Según explicó López, los Bomberos en ocasiones duplican su trabajo durante todo el año.

Las normas internacionales hablan de que cada cuerpo de bomberos debe tener un casaca roja para cada 1000 habitantes, es decir; en Ibarra cuya población se aproxima a los doscientos mil habitantes debería tener 200 personas trabajando de manera operativa.

Según López, no existe la capacidad de incrementar más personal al Cuerpo de Bomberos. Hay un faltante de casi cuarenta personas por tanto, el jefe de los casacas aclaró que no está contemplado tampoco disminuir personal.

Convenio con el cabildo. En agosto de este año el CBI se pronunció respecto a una deuda que mantenía el Cabildo, debido a un convenio firmado desde hace una década y cuyo valor llegaba a los 267 mil dólares. Este dinero nunca fue entregado lo que significó un “duro golpe” para las finanzas de la institución.

En 2009 específicamente se declaró al Cuerpo de Bomberos como institución adscrita al Municipio con un aporte anual de USD 550 mil. En 2015 se realizó un recorte al aporte y se otorgó solo USD 160 mil pero en 2017 y 2018 se incrementó a USD 267 mil, sin embargo, en el presupuesto de 2019 no han sido considerados por lo que el coronel López indicó que tras la sesión del Concejo a comienzos de esta semana se llegó a ratificar que el 2020 se contará con ese dinero, sin embargo todavía no hay un documento que haga oficial este capital por lo cual no fue considerado el presupuesto.

Recaudaciones. Bayardo Salazar, financiero de la institución, indicó que los bomberos tienen dos fuentes de ingreso principales y que son la 002 y 003. En el primer caso son los conseguidos por autogestión y que incluyen servicio de ambulancias, capacitación, permisos de funcionamiento y donaciones lo que representa solamente el 7% del total del Presupuesto.

En segundo son los ingresos que llegan por el GAD de Ibarra y que son los de mayor importancia.

En este porcentaje incluyen porcentaje por la recaudación por predios urbanos y rurales que se tramita a través del Municipio y que es depositada al mes siguiente a las cuentas del CBI.

Luego está el dinero que se ingresa por la tasa del consumo de energía eléctrica y que es el más importante de todos.

Las dos corresponden al segmento 003 y que representa el 93% del total.