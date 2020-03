Automedicarse es un riesgo latente dicen las autoridades

Ibarra. Cada vez que una persona decide consumir un antigripal o antibiótico sin la receta de un médico está cayendo en una irresponsabilidad, no solo al poner en riesgo su propia vida, sino que además está contribuyendo al aumento de una crisis de salud.

Por prevención. Las autoridades explican que ante la alerta en el mundo que hay por el Coronavirus, las personas deben ser aún más cuidadosas cuando presentan síntomas gripales. “El tema de la automedicación es bastante peligroso ya que podrían enmascarar los síntomas de una enfermedad grave y por lo tanto incluso poner en riesgo la vida”, dijo Andrés Puetate, Coordinador Zonal 1 de Salud.

Estas recomendaciones son aún más importantes tras conocerse del primer caso de Coronavirus en Ecuador.

Cuidado. Por su parte, el médico Rodrigo Rosas, explicó que el problema de esta práctica no solo es que en muchos casos los síntomas no desaparecen o la persona no se alivia, sino que además, si la automedicación se dio con antibióticos, las consecuencias pa-ra el organismo pueden ser irreversibles ya que puede que algunos medicamentos ya no le funcionen cuando en verdad los necesita. “También tenemos que saber que los antibióticos matan a las batería buenas y esto crea un problema a la flora intestinal”, detalló.

La mayoría de las infecciones por las cuales las personas consultan tanto en urgencias como en citas de medicina general, al menos en un 60%, son infecciones respiratorias, como otitis, sinusitis, rinitis, laringitis, de las cuales el 70% son causadas por virus y los antibióticos no le sirven. “Tenemos que conocer que tanto las bacterias como los virus causan infecciones, pero los antibióticos solo funcionan contra las bacterias. Los antibióticos no combaten las infecciones causadas por virus, como por ejemplo: resfriados, gripe, la mayoría de las causas de tos, bronquitis y el dolor de garganta en general. Y en el caso de que el Coronavirus nos afecte, tampoco vamos a poder controlarlo de esta forma”, explicó el médico.

Prohibido sin receta. Para ayudar a contrarrestar este problema la Agencia Nacio-nal de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, Arcsa, está realizando controles periódicos.

María Dolores Machado, Coordinadora Zonal 1, manifiesta que con el fin de garantizar la salud de la población ante la alerta mundial de Coronavirus, el Ministerio de Salud Pública dispuso mantener la comercialización con receta médica de productos clasificados en su registro sanitario como de venta libre, que correspondan a antigripales, antitusígenos, hipnóticos y medicamentos cuyo principio activo sea el ácido acetilsalicílico. “Esta restricción ya la teníamos desde que se emitió la alarma de la gripe AH1N1 y ahora hemos intensificado los controles que realizamos en las farmacias”, dijo.

La representante de Arcsa invitó a la ciudadanía a ser conscientes del daño que se podrían causar si no se acatan las disposiciones.