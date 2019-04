Aún se registran utilidades que se han rezagado

Ibarra. Existen casos de quienes estuvieron empleados bajo relación de dependencia y que luego de salir de dichos trabajos no cobraron las utilidades que les correspondía. Es por este motivo que en la página web del Ministerio de Tra-bajo se puede consultar esta información con la finalidad de dar facilidad a los ciudadanos.

Proceso. “Con el propósito de realizar la devolución de valores consignados por las empresas naturales o jurídicas en las cuentas del Ministerio del Trabajo por concepto de vistos buenos, actas de finiquito, utilidades y salario digno, solicitamos a la ciudadanía verificar los montos pendientes de cobro, y de ser el caso, registrar el certificado bancario del titular para la acreditación correspondiente”, indica el Ministe-rio.

“Para el cobro de valores con poderes notariados, posesiones efectivas y extranjeros que no coincidan los números de pasaporte, IESS o cédula de identidad entre el certificado bancario y el sistema, la documentación se la recibirá por las ventanillas del Ministe-rio de Trabajo a escala nacional”, se agrega en su página web.

¿Cómo consultar?. Para consultar si algún trabajador, que dejó de laborar en determinada empresa, tiene algún valor pendiente por cobrar, lo puede hacer en la siguiente página web: http://www.trabajo.gob.ec

En la parte izquierda encontrará el botón “Menú”.

Hacer clic en “Programas/Servicios”.

Continuar a la opción “Servicios en línea”.

Clic en “Consignación de Utilidades y Salario Digno”.

En el siguiente formulario seleccione la opción “Consulta Trabajador”, para empezar la búsqueda mediante el número de cédula del trabajador.

Escriba el número de CI.

Presione el botón “Buscar”.

El sistema verificará la información y le informará si su empleador le acreditó o no las utilidades correspondientes.

Ciudadanía. Algunos de los ciudadanos que hicieron este proceso comentan que están contentos pues no sabían cómo obtener dicha información. “Estuve laborando en una empresa hace un tiempo y cuando llamaba a solicitar información no me querían decir si me correspondía algún valor. Me fui a trabajar a Loja y por eso se me complicó seguir averiguando, pero la semana pasada gracias a la ayuda de mi hijo pude ingresar y solicitar el valor pendiente. Solo tuve que hacer un pequeño trámite para el registro de la cuenta pero al fin pude solucionar”, dice Roberto López usuario de este servicio

Registro de cuenta. Si usted también necesita ingresar la cuenta bancaria es necesario que primero se registre en la página.

Puede hacerlo ingresando a a: http://cuentasbancarias.trabajo.gob.ec/re-gistroCuentasBancarias/

Ahí deberá crear su cuenta de registro en la plataforma y continuar con el registro de cuenta bancaria.

El cálculo. La presentación del pago sobre el 15% de participación de utilidades lo deben realizar todos los empleadores obligados a llevar contabilidad hasta el 15 de abril de cada año.

El cálculo se lo realiza en base a las declaraciones o determinaciones del Impuesto a la Renta.

Este pago se distribuye de la siguiente manera: el 10% se divide entre todas las personas trabajadoras y extrabajadoras en virtud de los días laborados; y el 5% asiente será entregado a los trabajadores y extrabajadores en proporción a sus cargas familiares.

El incumplimiento del pago del 15% de utilidades acarrea una sanción y la falta de registro en el sistema de salarios en linea equivale a una multa de hasta 20 mil dólares americanos.

Es importante mencionar que el plazo para el pago a trabajadores venció el lunes.