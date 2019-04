‘App’ inclusiva para las emergencias

Ibarra. Con una expresión de emoción en sus rostros, 36 estudiantes de la Unidad Educativa de Sordos de Imbabura, conocieron cómo funciona la aplicación o ‘App’ inclusiva del ECU 9-1-1.

Con un teléfono inteligente ahora los jóvenes con discapacidad auditiva pueden solicitar una emergencia con tan solo hacer clic sin necesidad de hacer una llamada.

Todo el proceso, desde instalar la aplicación en el celular hasta solicitar un emergencia, fue explicado por el equipo de técnico del Servicio Integrado de Seguridad.

A través del lengua de señas y con el apoyo de Alba Guerra, rectora de la institución, el estudiante Edwin Muenala, de 23 años de edad, mencionó que es la primera vez que ingresa a la sala de operaciones del ECU 9-1-1.

“Quiero agradecer a las personas que nos invitaron, veo que aquí ayudan mucho con la Policía, el tránsito, bomberos, me parece una excelente idea que nos incluyan, nos acojan porque es bueno para la vida de todos”.

Continuando con su lenguaje de señas, Edwin indicó que hay personas que necesitan la ayuda a través de esta aplicación, “las personas se sienten más relajadas, cuidadas y con esto hay menos peligro”.

Agregó también que “las personas sordas nos sentimos incluidos, nos gusta que nos incluyan, hay personas que de pronto no saben señas pero ya pueden ayudarse con la aplicación”.

Importancia. La rectora Alba Guerra comentó que los estudiantes están más curiosos al saber sobre el tema de la aplicación y los teléfonos inteligentes, ya que solo pueden manejar las redes sociales y no es común en ellos, aprender sobre este tipo de aplicaciones. Mencionó que el ECU está dando un buen paso, “a esto se le llama inclusión, es decir, no solamente estar sentado en una oficina y decir que estoy trabajando para la inclusión, no. Con hechos y realidades sí hay inclusión”, dijo Alba. Mauricio Erazo, coordinador zonal del ECU, reafirmó el compromiso en beneficio de la ciudadanía e invitó a que otras personas conozcan la infraestructura y plataforma tecnológica.