ANT refuerza sus acciones en ejes viales y terminales

Ibarra. Con el fin de lograr una disminución de siniestros de tránsito en las carreteras del país, en este feriado, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) articula con los entes de control, para reforzar acciones en los ejes viales, especialmente en el control de la conducción bajo los efectos del alcohol.

Siniestralidad. Los controles de Año Nuevo se realizarán hasta el miércoles 1 de enero de 202 y se mantendrá las mismas estrategias que en los anteriores feriados, ya que, según un comunicado de la ANT, han arrojado resultados positivos, como por ejemplo cero fallecidos en transporte inter e intraprovincial de pasajeros a escala nacional en todos los feriados del 2019 y una disminución del 80% en pasajeros fallecidos en esta modalidad, entre enero y noviembre de 2019.

Kit de transporte seguro. El director provincial, Alexander Terán, dijo que las brigadas de control trabajan desde el pasado viernes 20 de diciembre. Cobros correctos de tarifas, títulos habilitantes y uso del kit de transporte seguro, son algunas de las verificaciones que se realizan.

“Las unidades que no tienen el kit no podrán salir de las terminales. En el caso de las que estén en mantenimiento y no se han instalado se va a dar un salvoconducto”, dijo.

Campaña. De igual forma, Terán dio a conocer que se está trabajando arduamente en la campaña denominada “La vida es un viaje, hoy seré tu copiloto” en donde los conductores hacen un saludo similar a cuando una persona está en un avión. Ahí se especifica la ruta, paradas y se motiva a que usen el cinturón de seguridad como una forma de precautelar la vida de quienes van a viajar.