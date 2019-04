Álvaro Castillo rompió el silencio

Ibarra. Luego que el Consejo Nacional Electoral (CNE) negara la impugnación presentada por la alianza “Todos por Ibarra”, el alcalde Álvaro Castillo Aguirre, rompió el silencio e instó al Tribunal Contencioso Electoral -entidad jurídica y no política de última instancia- a que actúe conforme a derecho “y observando la validez de nuestras motivaciones legales para exigir la apertura de las urnas y lograr la tranquilidad de la población ibarreña, sea cual sea el resultado”, dijo.

“Lo más importante a estas alturas es el respeto de las instancias electorales a la decisión del pueblo ibarreño en las urnas. Sea cual sea el resultado yo lo voy a respetar, siempre y cuando se compruebe fehacientemente que gané o me ganaron en buena lid”, afirmó.

Respuesta a la apelación, ¿para cuándo? Presentamos la apelación el sábado 13 de abril y se entiende que en 5 días deberíamos tener una respuesta definitiva.

¿En qué se basa? Fundamentalmente en las inconsistencias numéricas, en una gran cantidad de actas con irregularidades.

¿Es demostrable? Hay varios ejemplos. Hay mesas en donde el número de sufragantes no es igual al registrado en las actas. Hay una gran cantidad de actas que no coinciden. En segundo lugar, por norma jurídica, en las actas que no conste el registro de presidente y secretario deben ser anuladas y eso no ocurrió y, tercero es la negación que tuvimos en Ibarra de entregarnos el acta final de escrutinio certificada para saber cuántos votos tuvo Álvaro Castillo y cuantos la otra candidatura, pero en detalle.

¿Hubo errores?. Fue escandaloso, porque 54 de 175 votos que nosotros recuperamos, fueron encontrados en la funda de los nulos y blancos. En el CNE-Imbabura y en el CNE en Quito no tuvieron la voluntad cívica para cumplir con justicia y no ordenaron abrir las urnas, cuando habían causales suficientes que suman alrededor de 180 juntas inconsistentes y la ley manda a abrirlas cuando hay este tipo de problemas en un proceso electoral.

¿Hay un detalle? Lo hemos detallado en 30 páginas. En la impugnación citamos parroquia, junta, firmas, porcentajes de variación, inconsistencias, etc..

¿Qué espera? Confío en el Contencioso Electoral porque en la delegación del CNE-Imbabura las puertas nos cerraron.