Alvaro Castillo “Municipio queda con fondos”

Ibarra. En el último encuentro con la prensa, Álvaro Castillo, alcalde de Ibarra, dio detalles de su gestión 2014-2019. Con serenidad dijo que acepta los resultados electorales y aunque no los comparte ya ha iniciado con el proceso de transición pertinente.

Proceso. Explicó que el motivo para no haber iniciado con el proceso de transición anteriormente se debió a que “no había alcalde. Todos éramos todavía candidatos”, dijo.

Además enfatizó que dicho proceso se debe hacer de forma ordenada para lo cual se había solicitado una lista de las personas que se reunirían con los directores salientes para la entrega de informes detallados de la gestión.

Es así como la lista llegó el día miércoles y para hoy se tiene prevista la reunión con todas las personas involucradas.

Gestión. Destacó las audiencias ciudadanas en donde se atendió a aproximadamente 72 mil personas. Considera que esta es una iniciativa histórica ya que, según dijo, ningún otro alcalde del país tuvo un acercamiento así con los ciudadanos.

La regeneración urbana fue otro de los temas que resaltó con la remodelación de parques y redondeles.

Desmintió. Castillo también se refirió a las críticas sobre obras que no tienen contrato y cuestionó: “¿Qué obra no tiene contrato? Siempre se hace un estudio y es socializado. Hablan de contratos de última hora pero el último fue para la rehabilitación del Teodoro Gómez de la Torre el cual llevamos intentando conseguir desde hace tres años atrás pero la ley no nos permitía hasta hace muy poco”, aclaró.

Pendientes. Sobre los temas pendientes que quedan para la nueva administración está la continuidad del Anillo Vial y dijo que es un proyecto soñado desde hace 30 años y que se demoró tres años para ser aprobado. “Los ciudadanos no pueden permitir que un capricho personal bote al traste este sueño. Qué cara pondrán los norteamericanos cuando les digan que ya no quieren”, dijo.

El tema del cuarto proceso de contenerización también es parte de los pendientes ya que aún seis cabeceras parroquiales no tienen sus contenedores, además de los repuestos.

Análisis económico. El Alcalde saliente presentó un análisis económico en donde se detallan obras macro con financiamiento como:

Anillo Vial norte con un crédito de 17 millones 565 mil dólares de los cuales 15 millones 800 mil están pagados en planillas.

El Pesillo Imbabura recibió 16 millones 237 283 y están invertidos 15 millones 575 mil 815 dólares.

El Centro de Faenamiento recibió del Banco del Estado 3 millones 100 mil y 1 millón 422 mil dólares están entregados en anticipo.

Los saldos restantes están en las cuentas del Municipio en el Banco Central.

Ingresos. Por la devolución del IVA, de contructores y proveedores, se tienen previstos 1 millón 961 mil dólares. De este valor 1 millón 120 mil dólares ya están en la Tesorería General de la Nación. Por otra parte, el presupuesto que asigna el Estado para los ocho meses restantes de este 2019 es de 14 millones de dólares, es decir, 1 millón 700 mil cada mes.

Capacidad de endeudamiento. Serían 8.5 millones de dólares que quedan listos para que se puedan hacer obras con créditos del Banco del Estado. Un rubro que Castillo enfatizó en que no usó debido a un adecuado manejo de recursos.