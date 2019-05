Alcaldesa hace llamado de atención a su equipo en sesión ordinaria

Ibarra. Luego de tratar los puntos del día en la primera sesión de concejo, la alcalde Andrea Scacco hizo un llamado de atención al departamento de comunicación por ciertos errores.

“Quiero pedirle por favor a Anita que de aquí en adelante, no haya ningún problema con la radio. Tomen todos los correctivos porque también a mí me escribieron al whatsapp indicándome que no se escucha (...) es su obligación resolver los problemas pero la ciudadanía tiene que escuchar la sesión del concejo municipal completa, de principio a fin sin interrupciones. Tenga la bondad que sea la última vez que los ciudadanos están escribiéndonos para indicarnos que no pueden escuchar la sesión a través de la radio, gracias”, fue lo que le dijo Scacco a la directora de Comunicación Ana Guamba.

Detalles. El llamado de atención se dio porque el concejal Leonardo Yépez dijo en plena sesión: “me acaban de escribir... quisiera solicitarle señora alcaldesa que se disponga al departamento de comunicación y a quienes están al frente de la radio municipal específicamente, que hay gente que está en los vehículos, las amas de casa y que nos están viendo en Facebook. Me acaban de señalar que hay cierto cortes, no sé si es el tema de los micrófonos o señal de la radio (...)”, contó el Concejal.

Así mismo el concejal Os-car Lomas hizo una observación en una fecha errada. “Un detalle pequeño pero de repente eso hace la diferencia, le capturé la sesión ordinaria emitida por la Alcaldía donde se pone en el orden del día conocimiento y aprobación de las resoluciones del acta 12 del 25 de mayo de 2019... y hoy creo que es 22”, dijo.

Mientras que la Alcaldesa se refirió también a la directora de comunicación indicando que: “está muy bien esa sugerencia y Anita por favor usted es una profesional, si no pueden ubicar una fecha correcta en una invitación en el Facebook, cómo van a poder asumir el resto de obligaciones que corresponden a una dirección de comunicación, de un Municipio capital de Provincia, tenga la bondad, ni errores grandes y peor errores pequeños, gracias”, aclaró la autoridad.