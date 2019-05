Alcaldesa electa suspenderá nuevos contratos de obra vial

“Al no tener la información en mi calidad de alcaldesa de Ibarra, me reuní en Quito con el gerente del Banco Mundial y le pedí que suspenda todo intento de seguir firmando contratos de última hora. Se pretendía contratar una fiscalización y más personal y eso lo hemos parado. El gerente aceptó mi petitorio y está suspendido hasta que se tenga acceso a la información y ver si esto continúa o qué cambios vamos a hacer”, dijo Scacco.

Detalles. La nueva autoridad dijo que la sesión de Concejo inaugural se realizará el 15 de mayo, a las 17:00, en el Centro Cultural y, a partir de esa fecha, los técnicos están listos para recibir la información de la situación del Municipio. “Nos vamos a tomar de 15 a 20 días, a partir del 15 de mayo, porque necesitamos transparentar la información y, con un notario público, dejar sentado cuál es el estado en que recibimos el Municipio de Ibarra, para que vean los grandes cambios que vamos a hacer”, aseveró. En referencia del caso de la familia Morejón, dijo que es un proceso netamente jurídico y que se dejará asesorar de su equipo de abogados.

Con respecto a las obras que se están realizando por parte de la Municipalidad, la alcaldesa electa dijo que toda deuda tiene que cancelarse y, que en caso de que se haya hecho de forma irregular y no exista el procedimiento documental debido y constatado, no podrán cancelarlas. “Hay contratistas que han iniciado obras sin un contrato, a ellos deben ya decirles que lamentablemente no podemos hacer nada, porque no se trata de algo personal, ni propio, y sólo nos vamos a regir a los procedimientos. No van a haber persecuciones de ningún tipo, vamos a abrir el portal de Compras Públicas para que los diferentes constructores y empresarios particulares de la ciudad, puedan contratar de forma transparente”, mencionó. Comentó también que estuvo unos días en Italia haciendo contactos y que el miércoles se reunirá con el Embajador de Italia en Ecuador y con un equipo de ministros que vienen para apoyarle en temas de rescate cultural.