Alcaldesa desvía la atención y no da respuesta sobre Kim Cho

Ibarra. “La lengua política es la que los políticos deben cuidar”, dijo el empresario coreano Paul Kim quien no ha desmentido sobre el a-porte económico a la campaña política de la alcaldesa de Ibarra, Andrea Scacco.

Los ‘asesores’ de Scacco, en lugar de ayudarla, profundizan el lodazal político en la que se está moviendo. La estrategia de sus “asesores” ha sido utilizar un portal web que se beneficia de recursos municipales para atacar a diario EL NORTE, cometiendo el error de no responder a los ibarreños sobre la relación de la alcaldesa con varios de los temas que la ciudadanía requiere saber.

Minimiza la contaminación de Yahuarcocha, no quiere que se declare su estado emergente, no atina a explicar el proyecto no existente del nuevo mercado mayorista en el sector El Trapiche; sobre el mercado Amazonas hay silencio absoluto y de las declaraciones de su examigo Paul Kim Cho, prefiere desviar la atención.