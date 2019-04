Agentes de seguridad penitenciaria viven al extremo a diario

Otro de los agentes, que también prefirió ocultar su identidad, comentó que en lo que compete a la seguridad, existen inconvenientes en patios, en amotinamientos, las riñas entre ellos y traslado a audiencias, ya que no cuentan con todos los implementos necesarios. “Lo único que tenemos es un tolete y un escudo, lo que es indispensable es ser capacitado en defensa personal, que es lo único que nos va a salvar el rato que nos quiten el tolete o escudo como ya ha pasado, por eso a algunos compañeros les han apuñalado, igual ha sucedido en traslados y audiencias, ahí debemos tener armas porque a veces hay emboscadas para rescatar a los presos, y no tenemos armamento para contrarrestar”, dijo. En el tema de capacitación comentó que necesitan preparación al menos dos o tres veces al año para conocer los protocolos y estar apegados a la Ley en lo teórico, y en lo práctico, en donde podrían recibir cursos para establecer seguridades, como por ejemplo de parte de Criminalística, ya que cuando existen muertes en las celdas, cuando se disparan, apuñalan o ahorcan, deben conocer los protocolos para saber como cercar y cuidar todo el perímetro. “Algunos compañeros guías han terminado presos por tocar a los fallecidos, a las armas o manipular las evidencias”, concluyó el agente de seguridad penitenciaria.

“Yo sí me pongo en los zapatos de un agente de seguridad penitenciaria que siendo de Ibarra este trabajando en Lago Agrio y tenga deudas y nos cancelen esa miseria de sueldo. No apruebo la corrupción de ninguna manera, pero la honestidad no le da de comer a nadie; es triste, pero es la realidad, mientras sigamos trabajando bajo las condiciones que estamos nunca se van a acabar la corrupción”, finalizó la guía.

Camacho aseguró que en el sistema penitenciario hay gente buena, pero también laboran delincuentes.

¿Cómo está la situación de los guías penitenciarios en el país?



Lastimosamente existen 1 400 guías en servicio cuando la norma internacional dice que debería haber un agente por cada 10 personas privadas de libertad (PPL). El Ecua-dor tiene 41 000 PPL, y tendría que existir 10 000 agentes. Se propuso que se haga una incorporación de 2 500 guías para fortalecer el tema de la seguridad, pero hemos tenido una serie de dificultades.

¿Cómo ha sido la formación de los guías en los últimos años?



Un guía se forma en América Latina entre cuatro y seis meses. El último experimento que se hizo en Ecuador fue en una escuela de un cuartel militar en la provincia de El Oro, en donde se gastaron algunos millones de dólares en el Gobierno anterior, en un cuartel que quedaba a dos horas de Machala. ¿Qué profesor con buena formación iba a ir a dictar clases?; todo lo dejaron en manos de la Policía y aquí no se necesitan policías, sino agentes de tratamiento penitenciario que tengan doctrina propia, ya que un agente es la persona que ha sido capacitada porque toda su vida va a vivir en un centro carcelario.

¿Cuál es la tarea de un agente penitenciario?



Tiene que encargarse de brindar seguridad en los filtros, en los diferentes pabellones, en cuidar y respetar los derechos de los PPL, en aplicar la fuerza progresiva en caso de un acto de violencia. Ningún guía ni policía puede tener un arma de fuego dentro de un centro penitenciario, porque pueden amotinarse y quitarle, aunque aquí las armas entran por todo lado y a diario vemos como se matan.

¿Cuál es el mensual de un agente penitenciario?



Un guía penitenciario gana aproximadamente 550 dólares. Su sueldo es realmente miserable para el trabajo que realizan, en comparación con el de un policía recién graduado. Ellos no tienen una carrera de vida, es decir, la Ley dice que deberían tener grados y no los tienen, si es buen o mal guía no importa, porque saben que nunca les van a reconocer, además nunca les dan uniformes ni equipamiento necesario.

¿Qué opina de los casos de corrupción que involucran a los guías?



Estoy en contra de la corrupción, no la tolero, ni cerca, ni lejos de mí, pero trato de entender que hay muchos guías que se han ‘torcido’ y a esos guías, yo no los he tolerado. El problema es que no puede exigir tanto a una persona que tiene deudas y gana 550 dólares. Cuando entra al centro penitenciario el PPL le dice que le da dinero si le da metiendo artículos prohibidos, la persona, si es honesta y tiene buenos valores, va a decir no, hasta que llega el instante en que la familia tiene necesidades y caen en la tentación. Si usted esta abandonado por el Estado y les deben las horas extras cuatro meses y viene la tentación de los PPL, ellos sucumben. Ojo, no estoy diciendo que yo tolero la deshonestidad, porque si mañana el Estado les da un buen salario, un guía corrupto tiene que irse a la cárcel.

¿Cómo ve usted el sistema penitenciario en Ibarra?



Hice la entrega personalmente en Ibarra de armas no letales, ahí existe una buena directora (Amanda Méndez). Es una persona seria y conoce de lo que se trata el sistema penitenciario. Allá teníamos algunos guías que eran investigados por inteligencia policial, había mi orden de cambiar algunos de localidad, porque sabíamos que estaban en actos de corrupción, pero todo es una mafia, usted sale y nada se cumple. Si no se tiene un personal honesto y transparente, son una caterva de delincuentes, tanto los internos, como los que están usando uniforme.

¿Los guías están preparados para trabajar con los PPL ?



La profesión es muy dura, todo agente sabe que cuando estudia para esto no va a estar en las Islas Galá-pagos, sino en la cárcel toda su vida, en donde va a compartir con PPL y por eso es tan importante el examen psicológico. Esta es una profesión muy dura y de muchas tentaciones y peligros, porque no están cuidado ‘angelitos’, sino personas que han cometido actos contra la ley; como hay PPL que se rehabilitan, hay otros que son malvados, y el guía tiene que estar preparado, psicológica, técnica y físicamente.

¿Usted hizo alguna gestión para que se incorporen más guías y salga del sistema la Policía? Es un tema muy cuestionable porque la Policía Nacional es una institución capacitada para la prevención de delitos, pero ante la ausencia de guías penitenciarios, un policía es subutilizado y lo que hacen es verificar que pasen el scanner, los Rayos X y que el perrito perciba droga. Le dije a la Ministra del Inte-rior que por qué no invertimos en 2 500 nuevos guías, que va a costar la mitad y son gente que sale especializada.

Algunos policías que han estado en las cárceles, también se han corroído por la delincuencia.