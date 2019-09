A base de arte busca ser un buen soporte para su madre

Ibarra. A simple vista, por el 1. 81 metros que tiene de estatura, a Alexis Patricio Mina Acosta se le puede confundir con un jugador de baloncesto. Sin embargo, es un artista y admirador de Leonardo da Vinci. Alexis busca convertirse en un gran artista y poder ayudar a su madre.

Reacción. “Cuando empiezo a realizar un dibujo me transporta y me olvido del mundo. No sé, cómo explicar todo lo que siento cuando estoy haciendo lo que me gusta”, mencionó el artista de 20 años de edad. El joven oriundo de la comunidad Mascarilla (Mira-Carchi) pinta y dibuja desde que tenía 8 años de edad. Los retratos son su especialidad y es lo que ama hacer.

Él está seguro que el talento que posee lo heredó de Betty Acosta, su madre, quien es experta para la elaboración de las máscaras de barro.

Antecedente. Primero empezó a dibujar cosas básicas. Por ejemplo, a personajes de sus caricaturas favoritas, pero con el tiempo fue perfeccionando su técnica e inclinándose.

Para él, una de las cosas que se le dificulta es realizar autorretratos, pero pintar no tiene ningún problema cuando se trata de pintar el retrato de su madre o de otra persona.

Lo que anhela. En un futuro no muy lejano, también espera retratar a más personas de su comunidad y, con la ayuda de las autoridades locales, presentar un exposición de su obras.

También se concentra en mejorar sus autorretratos.