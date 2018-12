81 mil carros matriculados en este año

Ibarra. Quienes no hayan matriculado aún su vehículo podrán hacerlo hasta mañana 28 de diciembre, así lo confirmó la empresa pública de Movilidad (MOVIDELNOR).

Hasta la fecha, según datos de la institución, 81 000 vehículos han sido matriculados.

Silvana Burneo, jefa de matriculación, aseguró que a pesar de que faltan solo días para terminar el año, no existe mayor congestión vehicular.

“Eso quiere decir que la ciudadanía ha sido un poco más respetuosa de acuerdo al tema de calendarización vehicular, significa que cada persona ha evitado una multa al venir en el dígito que le correspondía”, añadió Burneo.

Mancomunidad. En todas las agencias como Otavalo y San Gabriel hay poca afluencia de personas. Sin embargo, siempre hay vehículos que se han quedado rezagados, Burneo señaló que todos, en este mes de diciembre, ya pagan 25 dólares de multa por calendarización vehicular.

“Esto nos conlleva a poder atender a la ciudadanía de una mejor manera”.

En comparación al año anterior, Burneo indicó que hay menos afluencia de conductores. La empresa activa 150 turnos por día, pero todos no son seleccionados, esto quiere decir que la ciudadanía aún no quiere terminar de matricular el vehículo. “Es importante decirle a la ciudadanía que la persona que no realice su proceso de matriculación hasta este viernes se queda para el 2019, probablemente entre el 15 y 20 de enero, donde ya tendrá que realizar el pago de la matrícula 2019 de su vehículo”, dijo Burneo.

Además, agregó que el tributo es anual y hay que pagar cada año. Es decir, si alguien se queda en diciembre, en enero ya tendrá que pagar por primera vez su matrícula 2019.

Las personas que no hayan matriculado en este año, automáticamente deberá pagar un rubro de 25 dólares, que es directamente de la Agencia Nacional de Tránsito por no cumplir la calendarización.

Trabajos. El 4 de diciembre la empresa de movilidad empezó a realizar la revisión técnica vehicular en el nuevo centro, ubicado en la calle Manuelita Cañizares (exfábrica Carvajal).

Desde entonces, Burneo mencionó que están trabajando normalmente, es decir, se está realizando la revisión visual, adicionalmente y gratis también se hace la revisión técnica.

“No hemos tenido mayor inconveniente, estamos con mucha fluidez, se puede verificar también que existe una normalidad en la atención”, dijo Burneo.