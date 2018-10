3 360 personas son atendidas en Ibarra por salud mental

Ibarra. El Día de la Salud Mental, se celebra cada 10 de octubre y fue establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el propósito de cambiar la forma de ver a las personas que padecen enfermedades mentales y en el marco de esta celebración el Ministerio de Salud Pública, se ha enfocado en establecer la Semana por la Salud Mental, ya que es un tema de vital importancia para los ecuatorianos y del cual hay que empoderarse.

Atención. En el hospital San Vicente de Paúl, en el área de Salud Mental se atienden un promedio de 17 pacientes diarios, al año son 3 mil 360 personas atendidas por diferentes afectaciones las principales atenciones: debido al uso del alcohol, episodios depresivos, trastornos de ansiedad, casos de esquizofrenia, trastornos debido al uso de drogas y otras sustancias sicotrópicas; y casos de trastorno afectivo bipolar.

Experto. El doctor Manuel Muñoz, psicólogo clínico del hospital San Vicente de Paúl, el ser humano anda demasiado ocupado, estresado en todas las actividades laborales, de familia y todo tipo de ocupaciones que no se da tiempo a tratarse bien y como conocemos el incremento de enfermedad y todo tipo de trastornos en las personas ha ido de menos a más en el costo social; del costo médico que tiene, es también un costo de económico”, por eso la importancia de esta semana de la Salud Mental, para realizar una prevención y sensibilización a gran escala.

La salud mental no es solo problema de unos pocos (un 12% de la población mundial) si no que es un problema que concierne a todos y cada uno de nosotros. No solo el que padece la enfermedad es el que sufre las consecuencias, sus familiares sufren igualmente los efectos de estas patologías.

Experto. Si mantienes una dieta equilibrada, acompañada de un poco de ejercicio y el descanso necesario, lograrás reducir el estrés y así disfrutarás más del día a día. Fomenta las relaciones que te hagan sentir bien.