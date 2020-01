29 barrios están aún a la espera de sus adoquinados

Ibarra. Tras una larga espera de aproximadamente dos años, moradores de 29 barrios de Ibarra están a la espera de que por fin se concreten las obras de adoquinados. Estos barrios fueron perjudicados debido a problemas de la empresa pública municipal Virsap, que ocupó 378 mil 329 dólares. El monto ingresó por la venta de adoquines pero se usaron para cancelar sueldos.

Presupuesto. “Para mi criterio fueron circunstancias de mala administración de la empresa y no cumplieron con los barrios.

Cuando nosotros llegamos a esta administración, como delegada del Concejo Municipal a Virsap, me enteré de este terrible problema”, dijo la concejala Mirian Ayala.

Añadió que en octubre, cuando se aprobó el presupuesto prorrogado de 2019, personalmente solicitó que se coloque este valor para cumplir con los moradores que se encuentran molestos. “Lamentablemente no había liquidez como para pagar y comprar ese rato los adoquines, sin embargo, en el prepuesto 2020 ya está y con esto se ha empezado a trabajar”, dijo Ayala.

Faltan a la palabra. Oswaldo Arévalo, presidente del barrio El Panecillo de Alpachaca, dice que la molestia radica en que ha hecho los acercamientos pertinentes con las autoridades, tanto del Municipio como Virsap, y han incumplido con los ofrecimientos.

“Para mí la palabra vale incluso más que un papel firmado, es por eso que me encuentro sumamente molesto ya que nos han engañado”, dijo.

En este barrio, el mes pasado culminaron una de las cuatro calles y ayer les habían indicado que llegarían más adoquines, sin embargo, hasta el mediodía de ayer, los trabajadores que iban a colocarlos no podían hacer su labor debido a que los adoquines no llegaban. “Me dijeron hace dos horas y media que ya llegaban, que estaban ya muy cerca y nada”, dijo Arévalo.

Conflictos. El presidente del barrio se mostró bastante preocupado también por los conflictos que ha tenido con sus vecinos, ya que varios de ellos lo acusan de haberse quedado con el dinero. “Yo hice lo que me correspondía pero es una falla de Virsap. No todos los vecinos entienden esto y piensan que yo me he llevado el dinero y por eso las obras no se ejecutan. Por esto también exijo que se cumpla con lo acordado para la buena convivencia entre todos los vecinos”, señaló.

Otros problemas. La concejala Ayala también dio a conocer otro problema. Se trata de que existen barrios que compraron los adoquines a otras empresas, muchos están pagando por el bodegaje y otros decidieron llevarlos a las calles de sus barrios, en algunos casos una cantidad considerable de adoquines han sido robados.

“Esto es una pérdida para los vecinos que han hecho su esfuerzo para hacer la compra”, dijo.

Pide paciencia. Ayala pidió paciencia a los ciudadanos. “No deben preocuparse solo deben tener paciencia. Considerando que han esperado bastante tiempo, queremos decirles que nosotros lo estamos haciendo y vamos a cumplirles. Vamos a ir de a poco”, enfatizó.

Otras barrios que esperan son Huertos Familiares, Jardines de Odila, Caranqui, La Primavera, La Floresta, La Florida, Yuyucocha, Ciudadela del Chofer, Pilanquí, Zoila Galárraga, entre otros.