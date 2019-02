140 casos de diabetes atiende cada mes el Hospital San Vicente

Ibarra. La diabetes es una enfermedad que se encuentra latente en la Ciudad Blanca. En el Hospital San Vicente de Paúl, HSVP, en medicina interna en cada guardia ingresan de cinco a seis casos de este tipo por lo que al año se tendría un total de 1 680.

Qué es. La diabetes es catalogada como una enfermedad metabólica. Una enfermedad en la que los niveles de glucosa, azúcar, de la sangre están muy altos. La glucosa proviene de los alimentos que consume. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía.

Tipos y problemas. Existen dos tipos: Diabetes 1 y 2. La primera el cuerpo no produce insulina, mientras que en la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre.

Explicación. “El diagnóstico de esta enfermedad se hace en base a los niveles de la glucosa en la sangre. De 126 o mayor estamos hablando de una persona diabética. Entre 100 a 126 hablamos de una pre diabetes o intolerancia a la glucosa”, explicó Tomás Romero, Médico del HSVP de medicina interna.

Edades. La diabetes tipo 1 por lo general se presenta desde el nacimiento, pero se puede dar el caso en el que se puede expresar más tardíamente como son los 35 años para arriba. “Lamentablemente es uno de los factores cardiovasculares que más influye. Es decir es un factor de riesgo muy importante como la hipertensión. Tenemos casos muy interesantes de enfermedades cerebrovasculares y síndrome coronario agudo en pacientes diabéticos por lo tanto es una enfermedad metabólica prevalente. Lo que más tratamos en medicina interna son estos casos”, acotó Romero.

Mucho cuidado. Para contrarrestar este problema es importante realizar un cambio de hábitos en el estilo de vida. El alcohol, el cigarrillo y la mala alimentación es un riesgo latente para las personas.

Otras atenciones. En el HSVP también se ha realizado la atención médica y consejería en la Clínica de VIH con un total de 1 666 casos.

Además a 26 pacientes con Tuberculosis en donde se realizó la búsqueda activa de sintomáticos, es decir todo paciente que tenga tos con expectoración por más de 15 días se lo considera como sospechoso. Para luego hacer un diagnóstico por laboratorio, tratamiento gratuito y observado por 6 meses.

También la atención integral del adulto mayor con vacunación para Neumococo, e Influenza estacional y atención de enfermedades crónicas degenerativas con un total de 16 309 casos que fueron atendidos.