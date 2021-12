Elvis Cotacachi, el único indígena en la Vuelta al Ecuador

Aunque nació en Tulcán, sus raíces están en Otavalo. Se trata de Elvis Cotacachi, el único pedalista indígena que participa en la edición 38 de la Vuelta al Ecuador.

“Yo empecé con el fútbol y luego pasé al atletismo, pero como que no encontraba en algún deporte que me gustara. Recuerdo que mi papá compró una bicicleta como para salir, en ocasiones de paseo, o como se dice, a comprar el pan. Y, ya vienen las grandes vueltas del ciclismo en la televisión como que me fue gustando un poco más”, inició Elvis Cotacachi.

“Recuerdo que hubo una competencia en Otavalo y, sin haber entrenado muy bien, quedé en el tercer lugar. Desde ese momento, me gustó y no solté más la bicicleta”, añadió el ciclista de los registraron del equipo Sin Fronteras.

Elvis explicó que en Otavalo, de donde están sus raíces, los jóvenes de su etnia prefieren practicar otros deportes, uno de ellos es el fútbol. Mencionó que a él le gusta mucho ser el único indígena en el giro al país. Elvis también espera que su ejemplo sirva como motivación para que otros niños, adolescentes y jóvenes indígenas se sumen al ciclismo.

“El pelo largo significa resistencia a la conquista. Es como que nunca nos déjamos conquistar por los españoles. Yo siempre me he dejado el pelo largo. He estado en competencias en Colombia y siempre me reconocen por el pelo largo”, expresó muy orgulloso el pedalista, previo al inicio de la quinta etapa entre Sangolquí e Ibarra.

A Elvis lo que más le gustaría es ganar una etapa en la Vuelta Ciclística al Ecuador. Ha estado cerca ya que en ocasiones, ha sido parte del Top 10. Dar el gran salto a Europa y su sueño también es participar en una de las grandes vueltas del ciclismo mundial: Tour de Francia, Giro a Italia y la Vuelta a España.

Por otro lado, su referente en el deporte de los “Caballitos de Acero” es Richard Carapaz Montenegro. Esto por todo lo que ha conseguido a nivel mundial y por el coraje que le pone en cada una de las competencias.

También porque son amigos y Elvis, en ocasiones, ha recibido varios consejos de “La Locomotora del Carchi”.