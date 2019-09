¿Y la incautación de bienes?

Hay decisiones políticas que no se las entiende y menos cuando en boca de ciertos políticos, toda verdad se asemeja a la mentira o a medias verdades. Lo que dicen en el discurso no se refleja en los hechos, más aún cuando el pueblo ecuatoriano lo que desea es una lucha incesante, radical, firme en contra de la corrupción. La Asamblea Nacional aprobó el pasado martes, tres reformas al Código Integral Penal (COIP) relacionadas a la lucha contra la corrupción. ¿Qué sucedió con la figura de incautación de bienes en casos de corrupción? Actualmente, en el COIP no se establecen facultades para que se incauten bienes inmuebles producto de la corrupción. Eso está regulado por un Decreto Ejecutivo. La idea era que esa figura se incluya en el Código, pero no pasó. Se requerían 70 votos para aprobar la incautación de bienes por corrupción en el Código Penal. La votación está clara y cada uno deberá rendir cuentas a su conciencia.