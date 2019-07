Una solución parcial

La iniciativa gubernamental para permitir a los estudiantes deudores ampliar el período de sus deudas o recibir un nuevo crédito educativo que les permita pagar el anterior, nos parece una solución solamente parcial a los miles dE deudores que ya tienen cobros coactivos de su deuda y no tienen como pagarla. Los que hicimos postgrados con crédito del IECE sabemos lo difícil que es llegar al país y no encontrar trabajo. En mi caso, hace tantos años, ya que en realidad solo pasó un corto tiempo y pude trabajar y después pagar mi deuda. Pero en la actualidad no hay ofertas de trabajo para tantos profesionales que han hecho valiosas maestrías y doctorados y sin embargo no consiguen donde emplearse. La solución entonces es que haya una política de empleo, planificada desde que el estudiante sale a hacer su maestría, con el fin de que pueda acogerlo a su regreso. Con la continua disminución de los puestos públicos por los compromisos con el FMI, a quienes corresponde abrir nuevas plazas es a los empresarios privados, pero hasta ahora, a pesar de las múltiples alianzas políticas que vemos establecerse con ellos, que se traducen en importantes presencias en el gabinete gubernamental, nada ha cambiado, más bien han aprovechado esas alianzas para la importación de bienes suntuarios como, los automóviles que solo problemas traen. ¿Dónde están los 500 mil empleos ofrecidos?, pues hasta ahora solo vemos multiplicarse el desempleo y crecer el subempleo, sin que se proponga una salida.