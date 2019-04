Tecnología y temores

EL NORTE publicó ayer una nota periodística que da cuenta de cuáles pueden ser los peligros que afrontan nuestras niñas, niños y adolescentes que, sin el control adecuado, usan la tecnología. Ésta, per se, no es mala, porque estamos conscientes de que bien utilizada puede servir a la humanidad de muchas maneras: en el campo educativo, de investigación, orientación, descubrimiento y principalmente información al instante de lo que sucede en el mundo.

Pero no solo es eso, también cuentan los peligros a los que se somete la persona que, sin saberlo, cae en las garras de la delincuencia organizada, estafadores, enfermos sexuales, etc., a quienes no les importa nada, sino simplemente saciar sus instintos y objetivos malsanos. La tecnología no es mala, es la actitud humana la que se desborda. Hay que cuidar de nuestros niños que, en medio de los avances tecnológicos, pueden ser víctimas inocentes en este loco mundo.