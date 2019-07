Solidaridad sí; xenofobia no

En verdad la población imbabureña y del norte del país vive con cierta incertidumbre y zozobra ante la arremetida de actos delincuenciales que se empiezan a reportear desde diferentes lugares, situación que no era usual y que trastoca las estadísticas de “aparente paz” que las autoridades nacionales manejaban hasta hace poco tiempo. Hoy las cosas han cambiado, porque la dinámica social igualmente se ha alterado. Como producto de la crisis interna del país salen a flote problemas que no encuentran una solución adecuada. La crisis no puede solucionarse con despidos masivos de entidades públicas, porque se cae en el círculo vicioso de no atender sus demandas económicas y por tanto, muchas actividades se detienen y no prosperan. De por medio está la crisis humanitaria, principalmente de los venezolanos, que han huido de su país buscando solidaridad y apoyo. En medio de las crisis la xenofia no debe tener espacios.