Sitios sensibles en Ibarra

Uno de los objetivos de toda administración pública local es buscar alternativas, en base a una planificación, para crecer, desarrollarse y, en el caso de Ibarra, propender a generar más turismo. De esa planificación nace la articulación entre las entidades públicas y las empresas privadas que entre todas deben dejar la retórica para emprender -con conocimiento de causa y sin improvisar-, en la búsqueda de elementos que propicien interés en lo que oferta la ciudad. Tambaleamos en eso, porque la inseguridad es uno de los problemas primarios que se deben resolver para atraer más turistas y más recursos, pero eso no ocurre. Ibarra, ya cuenta con sitios sensibles que pueden sumar a que no sea atractiva a los ojos de quienes nos visitan. Hay sectores en la urbe que deben ser considerados prioridad para su saneamiento de gente antisocial que contamina. Si eso no ocurre, no habrá resultados, por más que se hable y se ofrezca.