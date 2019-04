Sigue el viacrucis por el gas

En pleno Siglo XXI adquirir un cilindro de gas se ha convertido en un verdadero viacrucis en Ibarra. La falta de ese producto básico ha generado no solo malestar en los pobladores sino que también un verdadero dolor de cabeza para las autoridades de turno. Ayer por ejemplo, más de 50 personas esperaban en el mercado La Playa, a que el camión repartidor de gas llegue. En la mayoría de casos los usuarios estaban en ese sitio desde las 06:00 y hasta las 16:00 aproximadamente no podían conseguir el tan anhelado cilindro. No es justo que a estas alturas se viva este tipo de estancamientos y lo que es peor que distribuidores, comerciantes y autoridades tienen su propia versión. La Agencia de Control y Regulación Hidrocarburífico asegura que el abastecimiento del gas natural es normal en el cantón, pero la realidad es otra. La ciudadanía clama una solución a este desabastecimiento que cada vez más se siente y con fuerza.